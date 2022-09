Piekło zamarzło. PKO BP w końcu wprowadzi Google Pay dla klientów indywidualnych

Płatności w ramach Google Pay czy Google Wallet to naprawdę powszechny standard w branży bankowości i zakupów w sieci. Wiele sklepów internetowych oraz usług elektronicznych korzysta także z niego, a większość banków w Polsce umożliwia podpięcie swoich kart płatniczych właśnie do Google Pay. Jednym z ostatnich bastionów polskiej walki z Google Pay, jest bank PKO BP. Niczym niestrudzeni Gallowie z wioski Asterixa i Obelixa pośród Rzymskich legionów, PKO BP wciąż opiera się Google Pay, za to bardziej promuje zapoczątkowany przez siebie i partnerów standard BLIK. W dodatku nie bez sukcesów. BLIK jest dużym hitem płatności bezgotówkowych w Polsce, szczególnie w sieci, gdzie znacznie szybciej przepisać kod i potwierdzić transakcję w aplikacji, niż podać dane karty płatniczej czy zalogować się np. na wspominane Google Pay. Jednak wkrótce powinno się to zmienić.



Wielka niespodzianka dla spragnionych Google Pay klientów PKO BP, jednoznaczna wskazówka banku

Początkowo bank PKO BP był jednoznacznie "na nie" w kwestii zgodności z Google Pay, ale jeszcze w tym roku coś pękło w dotychczasowych wieloletnich założeniach. W lutym firma wprowadziła Google Pay dla klientów biznesowych (w tym państwowych instytucji samorządowych), ale jednocześnie zaznaczyła, że nie jest zainteresowana, aby rozszerzyć usługę na użytkowników indywidualnych. A przynajmniej chodziło o obecne plany i brak (oficjalnego) zainteresowania się tą gałęzią klientów w już zaplanowanej przyszłości.



pic.twitter.com/eIO8zFOfHi — PKO Bank Polski (@PKOBP) September 28, 2022

Okazuje się, że niedługo czeka nas kolejny krok milowy w polityce PKO BP względem usługi Google. Bank nie potwierdził nic wprost, ale wczorajszy post na oficjalnym tweeterowym profilu PKO Banku Polskiego jest bardzo wymowny. Ukazana w krótkim wideo kilkunastosekundowa animacja przedstawia wpisywanie frazy "Kiedy Google Pay w PKO Banku Polskim?" w wyszukiwarce wbudowanej w stronę PKO BP, kliknięcie na lupę (potwierdzenie zapytania) i obracające się kółko wczytywania wyników. Dalej nic się nie dzieje, ale taki komunikat wydaje się jednoznaczny.



Wciąż czekamy na oficjalny komunikat i potwierdzenie planów oraz zaprezentowanie terminu

Wszyscy klienci indywidualni PKO BP mogą się teraz zastanawiać, kiedy bank wprowadzi Google Pay dla klientów indywidualnych. Niestety tego nie wiadomo. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne ogłoszenie tej wiadomości przez PKO BP. Sądząc po wspominanym wpisie na Twitterze, pełny komunikat na ten temat będzie raczej domeną najbliższego czasu, a nie kolejnych długich miesięcy czy nawet wielu tygodni. Obecnie PKO BP obsługuje Apple Pay, Gaming Pay, BLIK oraz własne płatności zbliżeniowe NFC w firmowej aplikacji IKO.



