Całe życie zaznaczałeś tekst w zły sposób. Oto jak powinieneś to robić

Jeżeli korzystasz z komputera, zapewne regularnie zdarza Ci się zaznaczać tekst myszą – żeby go skopiować czy po prostu podświetlić. Istnieje szansa, że robisz to tak jak większość osób – przenosisz wskaźnik myszy nad pierwszą literę frazy, którą chcesz zaznaczyć, przytrzymujesz lewy przycisk myszy i przenosisz wskaźnik nad koniec frazy. Tak się jednak składa, że istnieje dużo lepszy sposób na zaznaczenie tekstu. Jaki? Przekonaj się i zacznij go używać.



Zaznaczanie tekstu w innym wydaniu

Dlaczego stosowana przez większość osób metoda zaznaczania tekstu jest taka zła? Otóż, używając jej łatwo przez przypadek zaznaczyć o literę za dużo czy nawet o pół słowa za dużo lub przeciwnie – o literę czy pół słowa za mało. Tymczasem metoda alternatywna ten problem niweluje, a zapewne nie miałeś pojęcia o jej istnieniu.





Podstawowa metoda zaznaczania tekstu nie jest doskonała. | Źródło: mat. własne



Nie wiem, czy sposób, który tu opiszę odmieni Twoje życie, ale być może przynajmniej je trochę ułatwi. Aby zaznaczyć tekst, spróbuj kliknąć lewym przyciskiem myszy w pierwsze słowo wybranej przez Ciebie frazy dwukrotnie, ale drugi klik przytrzymaj i trzymając go przeciągnij wskaźnik nad resztę frazy. W ten sposób zaznaczysz słowo po słowie, zamiast litery po literze.