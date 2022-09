UOKiK uczy influencerów, agencje PR i media jak oznaczać reklamy w Internecie

W sieci opublikowano poradnik.

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy Was o szerokozakrojonej akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wymierzonej w influencerów nieoznaczających w swoich materiałach treści reklamowych. W wyniku działań UOKiK-u na internetowych celebrytów padł blady strach, w efekcie czego masowo zaczęli oni oznaczać wszelkie współprace komercyjne . W niespełna rok od ogłoszenia kampanii na stronie UOKiK-u pojawił się poradnik na temat tego, jak prawidłowo oznaczać treści sponsorowane. Akcja przebiega pod hashtagiemDziś w sieci ukazał się dokument, na który czekało nie tylko wielu influencerów, ale też agencji PR, reklamodawców, a nawet konsumentów. Określono w nim rekomendacje dla oznaczania treści sponsorowanych w sposób zgodny z prawem, czyli taki, dzięki któremu odbiorca treści będzie wiedział w sposób jednoznaczny, czy ma do czynienia z reklamą produktu.

#reklama lub [REKLAMA],

#materiałreklamowy lub [MATERIAŁ REKLAMOWY],

#współpracareklamowa lub [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA],

Płatna współpraca z marką XYZ,

Reklama marki XYZ.

"Wyróżniliśmy różnego rodzaju współprace komercyjne, w tym autopromocję czyli reklamę marki własnej, a także prezenty czyli popularne paczki PR"

"Dokument zawiera nie tylko ważne definicje czy regulacje prawne i konsekwencje, jakie można ponieść w związku z kryptoreklamą, ale także konkretne przykłady oznaczeń materiałów reklamowych w różnych mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok, YouTube i inne, wraz z podaniem praktycznego schematu działań do każdego z nich"



Źródło: UOKiK Źródło: UOKiK

Paczki i prezenty od agencji PR

Filtr na Instagrama i Facebooka od UOKiK

"Nieprawidłowe oznakowanie treści na portalach społecznościowych jeszcze kilka miesięcy temu stanowiło powszechną praktykę. Dlatego tym bardziej doceniamy wysiłek tych uczestników rynku, którzy po pierwszych naszych działaniach zaczęli poprawnie oznaczać treści. Rekomendacje mają wspierać rynek w dostosowaniu się do obowiązków informacyjnych oraz wypracowaniu wysokiej jakości najlepszych praktyk w tym zakresie. To oczywiście nie koniec naszych działań w branży marketingu internetowego. Kontynuujemy monitoring oraz weryfikację w jaki sposób twórcy, agencje i reklamodawcy dostosowują swoje praktyki tak do obowiązujących od dawna przepisów prawa, jak i naszych rekomendacji. Stworzyliśmy też specjalną podstronę , która będzie agregować podejmowane przez nas działania w tym obszarze"

Źródło: UOKiKUOKiK postanowił rozróżnić współprace komercyjne z podziałem na sposób zawarcia umowy, formę wynagrodzenia, wpływ reklamodawcy na materiał, a nawet czas trwania współpracy. Wszystkie materiały z przekazem handlowym, w zamian za którą otrzymano korzyść materialną, trzeba jasno oznaczać jako materiał reklamowy i wskazywać promowaną markę.Pośród rekomendowanych oznaczeń znalazły się:– wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.- dodaje.Wszystko zmierza do tego, aby treść reklamowa była oznaczona czytelnie. Niestety, Polacy nie mają zielonego pojęcia na temat tego co jest reklamą, a co nie.Opublikowany przez prezesa UOKiK dokument pobierzecie klikając w poniższy odnośnik:Co ciekawe, poruszono także temat prezentów otrzymywanych w ramach prowadzonego PR. Czynnikiem decydującym w tym przypadku jest to, czy dany prezent o niedużej wartości otrzymuje się po raz pierwszy, czy kolejny. Pierwszą paczkę PR należy oznaczyć jako prezent, a kolejne jako materiał reklamowy. Ciekawe.UOKiK udostępni niedługo specjalny filtr AR, pozwalający rzekomo wygodnie oznaczyć reklamę na Instagramie lub Facebooku. Wyszukacie go niebawem po nazwie #OznaczamReklamy.Źródło: UOKiK– podsumowuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.Źródło: UOKiK