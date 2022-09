Polak chciał przywłaszczyć miejską hulajnogę elektryczną. Nagranie hitem sieci

Leżała, to ją zabrał.



Nietypowe podejście starszego obywatela Polski do własności wspólnej oraz miejskich hulajnóg elektrycznych odnotowano w Mielcu. Nagranie zarejestrowane na ulicy Legionów i opublikowane na Facebooku, na stronie Spotted: Mielec, zrobiło niemałą furorę pośród internautów. Mężczyzna postanowił przywłaszczyć sobie napotkaną miejską hulajnogę, zabierając ją i przewożąc na bagażniku swojego roweru. "Znalezione, nie kradzione" - ironizują niektórzy. "Czym to się różni od kradzieży auta?" - zastanawiają się inni.



"Leżała to wziąłem"

Materiał wideo opublikowany na stronie Spotted: Mielec zarejestrował jeden z przechodniów, który zwrócił uwagę staruszkowi na lekkomyślność jego czynu. "Panie, każda ta hulajnoga ma GPS-a. Przyjdą do pana domu i pana zamkną" - zagaił rozmowę, widząc starszego mężczyznę przewożącego charakterystyczną miejską hulajnogę elektryczną na bagażniku swojego roweru. "Tu są hulajnogi z miasta, panie. Przyjdzie policja do pana, to ma GPS-a, to ma nadajnik (...) To się płaci za to pieniądze telefonem".



Starszy mężczyzna wydawał się zaskoczony całą sytuacją i albo nie rozumiał koncepcji wynajmu hulajnóg na minuty, albo nie wie czym jesteś własność wspólna albo jest tylko zwykłym, pospolitym złodziejem. Jak bowiem inaczej nazwać postawę typu "leżała to wziąłem" w odniesieniu to przedmiotów w przestrzeni publicznej? Koniec końców człowiek, który przywłaszczył sobie hulajnogę obiecał odwieźć ją na miejsce. Nie wiadomo, czy finalnie to zrobił.



Niektórzy internauci starali się sympatyzować z osobnikiem. Komentarze w stylu "pewnie myślał, że znalazł" oraz "szkoda mi go, pewnie nie wiedział, że robi źle" pojawiały się dość często w dyskusji.



Nagranie z opisywanej sytuacji obejrzycie poniżej. Autor nagrania nie jest znany, ale dobrze (?), że uchronił seniora przed odpowiedzialnością karną.







Hulajnoga elektryczna z wypożyczalni poza strefą jest bezużyteczna

W hulajnogach elektrycznych montuje się specjalne ograniczniki, które deaktywują je poza wyznaczoną strefą. Urządzenia transportu osobistego nie działają też, jeśli nie opłaci się ich z poziomu specjalnej aplikacji. Oczywiście z pewnością istnieją sposoby na "legalizację" skradzionych w ten sposób pojazdów, ale nie wiadomo czy staruszek z Mielca poradziłby sobie z tym tematem. Szybciej namierzyłaby go zapewne policja.



Źródło: Spotted: Mielec, zdj. tyt. hej.mielec.pl