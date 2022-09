18-latce z Rosji grozi 6 lat więzienia. Korzystanie z Instagrama to ekstremizm

Świetnie zobrazowany przebieg konfliktu.

Kara więzienia za Instagram

"Nigdy nie poruszałam tematu polityki i teraz grozi mi sześć lat więzienia... za prowadzenie konta na Instagramie"

"Dzień dobry, obudziłeś się w Rosji. Może nie rozmawiamy o pewnych rzeczach, ale ja nadal będę mówić to, na co mam ochotę".

18-latka nie gryzie się w język

"Naprawdę? Ja? 18-letnia blogerka modowa? Przedsiębiorca, twórca własnej marki odzieżowej, który płaci podatki na rzecz własnego kraju?"

"Osoba, która pisze posty na temat zdrowia psychicznego, wspierająca w tym zakresie innych i nigdy nie poruszyła na swoim blogu jakiegoś programu politycznego? (...) Żyjesz, robisz ładne zdjęcia, budujesz biznes, pomagasz ludziom, nikomu nie szkodzisz. A tu takie traktowanie?" - dodała.

Instagram w Rosji? Tak, dla elit

Instagram został zbanowany w Rosji w połowie marca tego roku. Roskomnadzor odciął tym samym wiele Rosjanów i Rosjanek od swojego głównego źródła zarobku. Stało się tak raczej jedynie teoretycznie, ze względu na powszechność usług typu, pozwalających omijać tego rodzaju blokady. Alternatywą dla Instagrama miał stać się Rossgram , ale skończyło się tak samo jak z planem rosyjskiej ofensywy na Kijów - nienajlepiej. Jak się okazuje korzystanie z Instagrama pomimo nałożonego zakazu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Boleśnie przekonuje się o tym 18-letnia influencerka z Rosji, której grozi 6 lat pozbawienia wolności za użytkowanie tej platformy. Zarzut? Działalność ekstremistyczna.18-letnia influencerka modowazebrała na swoim profilu pokaźne grono. Pewnie to właśnie między innymi dlatego jej aktywność nie umknęła władzom Rosji. Loginova nie publikowała na koncie żadnych treści politycznych, które mogłyby ściągnąć na nią kłopoty. Po prostu korzystała z medium społecznościowego wbrew zakazom. Moskiewska prokuratura zarzuca jej ekstremizm. Dlaczego?W marcu sąd w Rosji zdelegalizował w kraju serwisy Facebook Instagram właśnie ze względu na zarzut prowadzenia działalności ekstremistycznej. De facto chodziło o brak kontroli Roskomnadzoru nad publikowanymi tam treściami. Internauci nierzadko publikowali we wzmiankowanych mediach informacje o prawdziwym przebiegu wydarzeń w Ukrainie. Administracja serwisów nie zgadzała się na cenzurę, gdy Rosjanie o to zabiegali.Loginova opublikowała na Instagramie zdjęcie ze łzami w oczach i napisała, że nie pozwoli, aby groźba pozbawienia wolności powstrzymała ją od korzystania z jej konta. Czas pokaże, czy tak faktycznie się stanie.- napisała.Podobno dwóch prokuratorów kontaktowało się z Loginovą, zarzucając jej, że liczba odbiorców sięgających 1,1 mln na YouTube i Instagramie sprawia, że "za bardzo rzuca się w oczy (ze swoją aktywnością - red.)". Trudno oprzeć się przekonaniu, że Loginova luźnym podejściem do zakazów kompromituje skuteczność blokady Roskomnadzoru.- komentowała wzburzona telefony z prokuratury.Albo 18-latka ma dobre "plecy", albo jej pewność siebie wkrótce utemperują odpowiednie służby. Niebawem przekonamy się, która strona wyjdzie ze sporu zwycięsko. Nie jestem przekonany, czy powinniśmy komukolwiek kibicować.Rosyjskie elity nadal chętnie korzystają z Instagrama. Córka ministra obrony, Ksenia Shoigu korzysta z Instagrama, ale jej konto jest prywatne. 47-letnia łyżwiarka olimpijska Tatiana Navka, żona znanego rzecznika Putina Dmitrija Pieskowa, jest również entuzjastyczną użytkowniczką Instagrama i nie grozi jej więzienie.Są równi i równiejsi. Jak w każdym kraju.Źródło: Bagra.ru, Tyla.com