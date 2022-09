RCB ostrzega przed nową rosyjską narracją o Polsce w Internecie

Kolejne rosyjskie fake newsy.

Polskie i NATO-wskie wojska w Ukrainie? To fake news

Aparat propagandowy Kremla wysuwa fałszywe oskarżenia pod adresem Polski i NATO o udział w działaniach zbrojnych w Ukrainie. To próba fałszywego „uzasadniania” niepowodzeń rosyjskiej armii wobec ukraińskiej ofensywy.



Weryfikuj informacje i nie daj sobą manipulować pic.twitter.com/aYPwlq5Lin — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 23, 2022

Rosyjska dezinformacja działa w Polsce od początku agresji tego kraju na Ukrainę, 24 lutego 2022 roku. Niektóre umysły, podatne na internetowe fejk newsy, nierzadko zgodne z ich światopoglądem, łatwo jej ulegają. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed kolejną falą fałszywych informacji, jakie zaczynają zalewać polską sieć. Tym razem Rosjanie chcą oskarżać Polaków i NATO o działania zbrojne w Ukrainie.Ruszyła rosyjska kampania dezinformacyjna, która ma przekonać Ukraińców z wschodniej części kraju do tego, że Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński oddał zachodnią część ich kraju pod panowanie polski i NATO. W Ukrainie, Polsce, a także innych krajach rozpowszechnia się fałszywe oskarżenia pod adresem Polski i NATO o udział w akcjach zbrojnych na terenie ogarniętego wojną państwa. To tylko próba fałszywego uzasadniania niepowodzeń rosyjskiej armii wobec ukraińskiej ofensywy.Fałszywa narracja Rosjan opiera się teraz na co najmniej czterech fake newsach:Polscy najemnicy to znacząca siła walcząca po stronie Ukrainy. Opanowali Donbas.Liczba najemników zagranicznych z Polski w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy pod Swiatohirskiem przewyższa liczbę obywateli Ukrainy.Najemnicy ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Francji, Niemiec, Holandii i innych krajów walczą w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy w okolicach Chersonia.Za udaną ukraińską ofensywę odpowiadają zagraniczni najemnicy, w tym Polacy; bez nich Kijów nie mógłby niczego osiągnąć.Niestety, sam byłem świadkiem tego, jak powyższe brednie kolportują na Twitterze przeróżni "pożyteczni idioci", sympatycy Kremla, a najpewniej również i rosyjskie boty i troll konta.Rosja dezinformuje Polaków na wiele sposobów. Straszy obywateli naszego kraju, że zamarzną zimą, że politycy doprowadzą do zrzucenia bomby atomowej na Polskę, że w Polsce zabraknie paliwa. Nie dajcie się zastraszyć tego rodzaju fake newsami.RCB apeluje:. Prosimy Was o to samo.Źródło: RCB