Armia USA monitoruje 93 procent Internetu. Ma dostęp do praktycznie wszystkiego

Nic się nie ukryje.

Amerykanie monitorują 90 procent ruchu internetowego

Kaczyński potwierdza, że Polska ma Pegasusa.

Woś: nie wiem, co to jest Pegasus.

Można wierzyć polskiej władzy, co nie?



Opłacalna umowa

Wielu komentatorów twierdzi, że Ukraina radzi sobie tak dobrze z odpieraniem ataków rosyjskiej armii i jest zdolna do przeprowadzania jednoczesnej ofensywy dlatego, że niezbędnych danych ukraińskim wojskowym dostarcza amerykański wywiad. W świetle najnowszego raportu przygotowanego przezjest to wysoce prawdopodobne. Armia amerykańska jakiś czas temu kupiła narzędzie Augury, służące do masowej inwigilacji internetu, za pośrednictwem którego monitoruje rzekomo ażjego zasobów. Wśród pozyskiwanych informacji są dane dotyczące e-maili oraz nawet przeglądania sieci.Wiele różnych gałęzi armii amerykańskiej miało wykupić dostęp do potężnego narzędzia do monitorowania Internetu, którego twórcy chwalą się, że dzięki niemu da się śledzić 93 procent światowego ruchu internetowego. W niektórych przypadkach ma zapewniać ono dostęp do danych e-mail, historii przeglądania i informacji takich jak internetowe pliki cookie i inne wrażliwe dane. Dostęp do owianego sekretem kontraktu oraz jego szczegółowej dokumentacji pozyskali dziennikarze serwisunależącego do Vice.stworzone przez firmęw sektorze prywatnym wykorzystywane jest do przeciwdziałania cyberatakom i monitorowania poczynań hakerów. Państwa rzekomo wykorzystują je do podobnych celów, choć w przypadku US Army sytuacja wygląda nieco inaczej. Augury każdego dnia ma dostarczać 100 miliardów nowych wpisów z ponad 550 punktów rozsianych na całym świecie. W rejestrze zamówień publicznych Stanów Zjednoczonych widnieje komunikat, że Augury gwarantuje dostęp do petabajtów danych, również historycznych.Dane pozwalają wykryć konkretne urządzenie, potencjalnie zezwalając na kontakt z taką osobą. W podobny sposób Citizen Lab wykryło aferę dotyczącą wykorzystania systemu Pegasus w Polsce . Eksperci wykorzystali dane od Team Cymru, aby identyfikować zainfekowane komputery oraz ich właścicieli.Możliwość korzystania z Augury miała kosztować podmioty z USA(ok. 17,1 mln złotych). To niewielka cena za dostęp do informacji pozwalających przechylać szalę zwycięstwa w bitwach, a nawet całych wojnach. Dostęp do Augury mają podobno United States Navy (marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych), United States Army (wojska lądowe Stanów Zjednoczonych), U.S. Cyber Command (amerykańskie wojska cybernetyczne) oraz Defense Counterintelligence and Security Agency (kontrwywiad).Co ważne, dane pobierane są najprawdopodobniej bez zgody użytkowników Internetu przez Team Cymru, co potwierdza źródło Motherboard. W zamian za dane netflow od dostawców usług internetowych (ISP) firma ma analizować bezpłatnie zagrożenia stojące przed nimi.Nie jest wiadomym, skąd dokładnie Team Cymru uzyskuje PCAP (dane pakietowe z sieci) i inne bardziej wrażliwe informacje - czy pochodzą one od dostawców usług internetowych, czy też są czerpane w inny sposób.Źródło: Vice