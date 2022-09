Realme jako pierwsze skopiuje Dynamic Island od Apple?

Firma zbiera pomysły.

Czy Dynamic Island faktycznie doczeka się następcy?





Dynamic Island czy raczej.. “Dynamiczna Wyspa”, która pojawiła sięwywołała sporą konsternację na rynku. Na tyle dużą, że niektóre marki już zastanawiają się, jak skutecznie “zainspirować” się pomysłem Apple. Jedną z firm, która może dokonać tego jako pierwsza będzie chińskie Realme.Przedsiębiorstwo zaczęło już bowiem małe badanie wśród swojej społeczności, które związane jest z “wymarzoną wyspą”. Nie trudno domyślić się, co dokładnie Realme ma na myśli.Realme udostępniło w sieci specjalną grafikę, która zachęca społeczność fanów chińskiej marki do dzielenia się pomysłami na wyspę marzeń. Według Realme, interfejs dookoła otworu na aparat mógłby morfować w różne kształty i rozmiary, aby wyświetlać przychodzące połączenia telefoniczne, alerty, powiadomienia i wiele innych rzeczy. Dokładnie tak samo, jak robi to Dynamic Island od Apple.