Klienci nju mobile wreszcie mogą korzystać z 5G

Klienci nju wreszcie otrzymali dostęp do sieci najnowszej generacji 5G, z której użytkownicy Orange mogą korzystać już od dawna. Oferta dotyczy użytkowników nju na abonament oraz nju na kartę od 29 zł.



Jak informuje Orange, 5G jest dostępne dla klientów korzystających z nowych usług nju solo od 29 zł, a w parze i trio od 19 zł od osoby. W ofercie w parze za 19 zł od osoby klienci mają do wykorzystania wspólnie do 60 GB w technologii 5G, a za 24 zł do 120 GB z 5G.



W internecie mobilnym (plan nju internetowy) 5G zostanie włączone automatycznie dla obecnych i nowych klientów. Podobnie w ofercie nju na kartę w usłudze wszystko za nie więcej niż 29 zł. W planie nju internetowy do wykorzystania jest miesięcznie do 180 GB z 5G.



Klienci nju na abonament muszą dokonać migracji na nowe usługi, logując się na swoje konto.



Orange podaje, że w zasięgu 5G w Polsce jest już 7,2 mln osób. 5G dostępne jest w takich miastach, jak: Warszawa, Łódź, Płock, Poznań, Wrocław, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Kielce, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Trójmiasto, Lublin, Konin.



Źródło: Orange