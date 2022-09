OLX z zarzutami UOKiK. Dwa główne przewinienia

Poszło m.in. o iluzoryczną ochronę kupujących.

UOKiK stawia zarzuty OLX

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przestrzeni ostatniego roku prowadzi naprawdę wiele spraw w imieniu polskich konsumentów. Donosimy o nich cyklicznie. Właśnie dowiedzieliśmy się o postawieniu zarzutów popularnej platformie sprzedażowej OLX.pl. Prezes UOKiKzarzucił OLX wprowadzanie w błąd internautów poprzez nieprawidłowe sortowanie ofert w serwisie oraz iluzoryczną ochronę w ramach "Pakietu ochronnego". To tylko część grzeszków OLX.Przede wszystkim poszło o sortowanie ofert, które jak sami zapewne zauważyliście działa karygodnie źle. Sortowanie według przedmiotów najtańszych nie uwzględnia opłat za tzw. "usługę serwisową". Usługę tą dolicza się do niektórych produktów przy korzystaniu z przesyłek i płatności OLX przez kupującego. To z kolei może przyczynić się do wybrania przez konsumenta mniej korzystnej oferty. Przykład? Produkt za 40 złotych bez opłaty można kupić taniej niż produkt za 39 złotych z opłatą dodatkową 3,67 zł, widoczną dopiero w ogłoszeniu.Dodatkowym zarzutem w kontekście "usługi serwisowej" jest brak jasnych jednoznacznych informacji dotyczących tego produktu. OLX nie informuje w należyty sposób konsumentów o możliwości zakupu bez opłaty.– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Kolejny z zarzutów dotyczy skarg na tzw. "Pakiet ochronny". OLX przedstawia go jako dodatkowa ochrona, dzięki której zgłosić można fakt otrzymania pustej paczki lub przedmiotu innego niż zamawiany w ciągu 24 godzin od odbioru. Po potwierdzeniu zasadności zgłoszenia przez OLX możliwe jest wstrzymanie pieniędzy przekazanych sprzedającemu i zwrócenie ich kupującemu.- czytamy w komunikacie.Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce OLX grozi kara finansowa w wysokości do 10 procent rocznego obrotu.OLX wydało w tej sprawie następujące stanowisko:Źródło: UOKiK