Bestcena wydaje oświadczenie. Poznaliśmy dalsze losy firmy

Niespodziewane stanowisko firmy.

Oświadczenie Bestcena. Od teraz to Beneko Mobile

"Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia Grupy nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, inwestor planuje, przy wsparciu nowego zespołu, oferować wynajem długoterminowy urządzeń w modelu PaaS (Produkt jako Usługa) pod nową marką"

"Dodatkowo trwają prace nad uruchomieniem na polskim rynku wirtualnego operatora telefonii komórkowej jako usługi dodanej. Wyciągając wnioski z przeszłości, dokładamy wszelkich starań, aby komunikacja nowej marki była transparentna dla Klientów"

Bestcena to teraz Beneko Mobile. Coś tu jednak nie pasuje

"Zachęcamy do śledzenia oferty Beneko Mobile na rynku usług wynajmu sprzętu elektronicznego i MVNO"

Po raz ostatni nad dalszymi losami niesławnej marki Bestcena zastanawialiśmy się w ubiegłym roku. Wtedy to gruchnęła wiadomość, że popularny niegdyś serwis "sprzedający" wcześniej smartfony w zaskakująco niskich cenach - jak się finalnie okazało: usługę ich wynajmu - wraca do gry. Informowaliśmy Was, że Bestcena wróci do Polski nie tylko jako e-platforma, ale też wirtualny operator sieci komórkowej . W grudniu 2021 roku uruchomiono na nowo stronę internetową Bestcena.pl, a teraz... otrzymaliśmy na maila ciekawe oświadczenie.Na naszą redakcyjną wiadomość nadeszła wiadomość od agencji PR obsługującej najwyraźniej serwis Bestcena. Przekazano w niej informacje na temat dalszych planów marki. Dowiedzieliśmy się, że obecna wizja spółki uległa poszerzeniu i wychodzi poza to, z czym polscy konsumenci mieli styczność do tej pory.- czytamy.Widać więc, że tym razem Bestcena już oficjalnie nie będzie "sprzedawać" tylko "wynajmować" długoterminowo urządzenia. Czy to wzbudzi zaufanie Polaków? Zobaczymy. Intryguje wzmianka o nowej marce, której nazwę poznajemy w dalszej części stanowiska.- głosi wiadomość.Jak widać tym samym potwierdzają się pogłoski o tym, że na polski rynek trafi nowy wirtualny operator telefonii komórkowej. Jaki?- rozwiewa wątpliwości końcówka oświadczenia.Strona internetowa Beneko Mobile już teraz widnieje w sieci pod adresem Beneko.pl. Tylko teoretycznie jest dostępna w języku polskim.