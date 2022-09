Czy użytkownicy mają wpływ na działanie algorytmu YouTube? Okazuje się, że nie bardzo

To, że dajesz łapki w dół, ma małe znaczenie.

Pokaźne badanie

Rozczarowujące rezultaty

Twoje rekomendacje nasą zaśmiecone filmami, którymi wcale nie jesteś zainteresowany? Dawałeś tym filmom łapki w dół lub korzystałeś z funkcji „Nie interesuje mnie to” oraz „Nie polecaj kanału”, a mimo to te regularnie je widzisz? Jeśli tak, nie jesteś jedyną osobą, która doświadcza tego problemu. Raport opublikowany w poniedziałek przez, przygotowany na podstawie badań ankietowych i danych crowdsourcingowych, sugeruje, że narzędzia informacji zwrotnej takie jak przyciski „To mi się nie podoba” i „Nie polecaj kanału” w rzeczywistości nie wpływają na rekomendacje wideo. Mimo używania tych funkcji większość niechcianych materiałów nadal się do nich prześlizguje.W ramach badania Mozilla Foundation wykorzystała dane z własnej przeglądarkowej wtyczki, RegretsReporter, która pozwala użytkownikom blokować wyświetlanie wybranych filmów w rekomendacjach YouTube. Za pośrednictwem tej wtyczki 22 722 osoby pozwoliły Mozilli na śledzenie ich filmowych rekomendacji od końca 2021 roku do czerwca 2022 roku. W ten sposób uzyskano informacje o 567 milionach rekomendacji. 2757 użytkowników dodatkowo wypełniło stworzoną przez fundację ankietę.Chociaż Mozilla Foundation nie ukrywa, że respondenci jej ankiety nie są reprezentatywną próbką ogromnej i zróżnicowanej grupy odbiorców YouTube, aż jedna trzecia ankietowanych przyznała, iż korzystanie z narzędzi YouTube w żaden sposób nie wpłynęło na zawartość ich rekomendacji. Jeden z użytkowników poinformował, że zgłaszał niektóre filmy jako spam lub treści wprowadzające w błąd, a później te pojawiały się w jego rekomendacjach ponownie.Dzięki swoim badaniom badacze z Mozilla Foundation odkryli, że odrzucenie z rekomendacji filmu pochodzącego z danego kanału skutkuje z reguły rekomendacją innego filmu z tego samego kanału. Z kolei odrzucenie z rekomendacji materiałów całego kanału skutkuje rekomendacją filmów z podobnych kanałów. Użycie przycisków „To mi się nie podoba” oraz „Nie interesuje mnie to” zapobiegło odpowiednio tylko 12% i 11% niechcianych rekomendacji w porównaniu z grupą kontrolną. Przyciski „Nie polecaj kanału” i „Usuń z historii oglądania” skuteczniej spełniały swoją rolę, ale wciąż tylko w 43% i 29% przypadków.