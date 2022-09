YouTube ogłasza nowe sposoby zarabiania na filmach i Shortach

Podczas wczorajszej konferencji z udziałem prezeski YouTube, Susan Wojcicki ogłoszono, że w ciągu ostatnich 3 lat YouTube wypłacił twórcom, wykonawcom i firmom medialnym ponad 50 miliardów dolarów. Gigant internetowego rynku wideo ogłosił też szerszy dostęp do programu partnerskiego YouTube - od początku 2023 roku twórcy filmów Shorts, z co najmniej tysiącem subskrybentów i uzyskanymi 10 milionami wyświetleń w ciągu 90 dni, będą mogli zgłosić się do programu partnerskiego.



Nowe sposoby zarabiania dla twórców

Jak informuje Google, obecnie ponad 2 miliony partnerów mogą zarabiać w YouTube na 10 różnych sposobów. Teraz program partnerski zostanie rozszerzony, co oznacza, że większa liczba twórców i wykonawców zyska możliwość zarabiania na różnych kreatywnych formatach.



Od początku 2023 roku twórcy publikujący głównie filmy Short będą mogli dołączyć do programu partnerskiego YouTube, jeśli osiągną próg 1000 subskrypcji i 10 mln wyświetleń filmów Short w ciągu 90 dni.



YouTube - nowy program partnerski / foto. Google



Google podkreśla, że nowy poziom programu partnerskiego YouTube o obniżonych wymaganiach zagwarantuje wcześniejszy dostęp do takich funkcji finansowania przez fanów jak superpodziękowania, superczat, supernaklejki czy wspieranie kanału.



Nowe sposoby zarabiania na firmach Short

Filmy Short w YouTube cieszą się dużą popularnością - wynik ponad 30 mld wyświetleń dziennie i 1,5 mld zalogowanych użytkowników miesięcznie to naprawdę solidne liczby. Podczas wczorajszej konferencji ogłoszono, że filmy Shorts będą objęte możliwością dzielenia się przychodami.



Jak będą wyglądały reklamy? W Shorts kampanie wyświetlają się między filmami na karcie Shorts. Co miesiąc przychody z tych reklam zostaną zsumowane i wykorzystane do nagrodzenia twórców filmów Short oraz częściowego pokrycia kosztów licencji muzycznych.



Z całkowitej kwoty przeznaczonej dla twórców dostaną oni 45% przychodów, które YT rozdzieli na podstawie ich udziału w łącznych wyświetleniach filmów Short.



Google spodziewa się, że większość beneficjentów Funduszu Shorts zarobi więcej dzięki nowemu modelowi, który został stworzony z myślą o długofalowym, zrównoważonym rozwoju.



Więcej muzyki do wykorzystania w filmach

Google ma świadomość, że muzyka jest kluczowym elementem filmów Short i całego serwisu YouTube. Teraz w YouTube Studio pojawi się sekcja Creator Music, gdzie twórcy mogą przeglądać nieustannie rosnący katalog z muzyką do wykorzystania w długich filmach. Z tego miejsca będzie można kupić licencję na muzykę wysokiej jakości. Warto też podkreślić, że twórcy, którzy nie chcą kupować licencji z góry, mogą wykorzystywać utwory i dzielić się przychodami z autorem ścieżki audio i powiązanymi właścicielami praw.



Usługa Creator Music, która jest obecnie dostępna w wersji beta w Stanach Zjednoczonych, w 2023 r. pojawi się w innych krajach.



Ciekawe dane z polskiego YouTube

Przy okazji Google podzieliło się ciekawymi danymi na temat polskiego YouTube. Okazuje się, że odsetek kanałów YouTube osiągających 5 lub więcej cyfr przychodu (PLN) wzrósł o ponad 40% rok do roku. W Polsce mamy ponad 2,4 tys. kanałów, które osiągnęły ponad 100 tys. subskrybentów, co oznacza wzrost o ponad 15% rok do roku. Na naszym rynku jest 170 kanałów ma ponad 1 mln subskrypcji, co oznacza wzrost o ponad 25% rok do roku.



