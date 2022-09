Apple podwyższy ceny w App Store. Także w Polsce

Witamy w regionie słabej waluty.

Apple od października tego roku rozpoczniew App Store w wybranych regionach świata. W tym przypadku padło na Europę oraz niektóre rynki azjatyckie. Wszystko to przez osłabienie się walut względem coraz mocniejszego dolara amerykańskiego.Wzrost cen dotknie zarówno zakupów w aplikacjach pobranych z App Store, jak i w przypadku samych cen, które trzeba będzie zapłacić za poszczególne programy oraz gry.Wzrost cen dotknie wszystkie kraje, w których obowiązuje euro. Oprócz tego, Apple podniesie ceny w Szwecji, Korei Południowej, Chile, Egipcie, Malezji, Pakistanie, Wietnamie i Japonii. Na wszystkich rynkach korzystających z euro, podwyżka wyniesie około 20 proc. Ceny wzrosną więc z 0,99 euro do około 1,19 euro.

fot. Apple

Apple nie podało dokładnie, dlaczego ceny idą w górę, ale można się spodziewać, że sytuacja jest związana z umacnianiem się dolara oraz wahaniami walutowymi w wielu regionach świata (te z kolei powodowane są inflacją oraz rosnącymi kosztami energii). Serwis Reuters donosi, iż Apple po raz kolejny okresowo dostosowuje ceny w App Store do wahań walutowych. I faktycznie tak jest.W 2021 roku firma Tima Cooka zmniejszyła stawki z bazowych 1,09 euro do 0,99 euro w przypadku niektórych aplikacji oraz gier.Co ciekawe, zmiany cen w App Store pojawiają się zaledwie kilka tygodni po tym, jak Apple zdecydowało się podnieść ceny swoich nowych i starszych produktów - na wielu rynkach, poza Stanami Zjednoczonymi. Skok cen w Polsce można wręcz określić jako niesamowity. Podobne działania mają jednak miejsce na terenie całej Europy.Przychody z działalności usługowej Apple, do której między innymi należy opisywany App Store rosły w ostatnich latach na drożdżach. W ostatnim kwartale firma z Cupertino zarobiła na usługach około 20 miliardów dolarów. Można się spodziewać, że po podwyżkach oraz konsekwentnej regulacji cen, ta liczba tylko i wyłącznie wzrośnie.Źródło: Reuters / fot. Apple