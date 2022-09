Poczta Polska podnosi ceny paczek i listów

Złe wieści.

Poczta Polska - ceny paczek i listów od 1.10.202

"Dla Poczty Polskiej nawet niewielka korekta cen świadczonych usług, to dodatkowy wzrost przychodu, który umożliwi uruchamianie nowych placówek pocztowych, jak i utrzymanie tych rzadziej odwiedzanych przez Klientów, zlokalizowanych na terenach wiejskich"

Skoro firma InPost podniosła w tym roku ceny Paczkomatów już co najmniej trzykrotnie (!), to nikogo nie powinno dziwić, że ceny usług Poczty Polskiej również wzrosną. W poniedziałek państwowy operator pocztowy poinformował, że od 1 października bieżącego roku Polacy zapłacą więcej zarówno za listy, jak i paczki pocztowe. Podwyżka cen usług nie jest duża.Poczta Polska aktualizuje cennik usług powszechnych z dniem 1 października 2022 roku. Podwyżka tłumaczona jest rosnącymi kosztami pracy i transportu, ogólnoświatowym wzrostem cen surowców wykorzystywanych przez PP oraz spadającym wolumenem przesyłek listowych, przy zachowaniu wysokiego tempa inwestycji. Przypominam, że Poczta Polska pracuje m.in. nad nową aplikacją mobilną Pocztex Mobile - czytamy w komunikacie.Skala podwyżek wynosi od kilku do kilkunastu procent. Listy nierejestrowane oraz polecone w najpopularniejszych formatach S i M będą droższe o 30 groszy. Jednocześnie cena formatu L do 2000 gramów zostanie zachowana. Popularne paczki pocztowe ekonomiczne o gabarycie A będą wydatkiem o złotówkę większym. Priorytet w gabarycie B i wadze od 5 do 10 kg będzie już jednak droższy o 2 złote. Jak widać wysyłka kurierem lub do Paczkomatu opłaca się o wiele bardziej.Poczta Polska podaje, że dla statystycznego Polaka podwyżka oznacza roczne wydatki wyższe o kilka złotych w skali roku. Dla mnie na przykład nie wiąże się z podniesieniem rocznych wydatków, bo z usług Poczty Polskiej nie korzystam, przypuszczam z resztą jak wielu z Was.Zaktualizowany cennik Poczty Polskiej znajdziecie pod tym adresem Źródło: Poczta Polska