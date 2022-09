TikTok ma problem. Sporo treści na platformie to fake newsy

Fake newsy to istna plaga na TikToku

Przeanalizowaliśmy 540 wyników TikToka, opierając się na przejrzeniu 20 najlepszych wyników z 27 wyszukiwań dotyczących tematów wiadomości. Stwierdziliśmy, że 105 filmów - 19,4 procent - zawierało fałszywe lub wprowadzające w błąd twierdzenia. Te hasła wyszukiwania obejmowały neutralne frazy, takie jak "wybory 2022" i "szczepionka mRNA", a także wyszukiwania, które mogą być wykorzystane do uzyskania informacji o kontrowersyjnych tematach wiadomości, takich jak "6 stycznia FBI" i "spisek Uvalde tx". Wiele z tych obciążających fraz zostało zasugerowanych przez pasek wyszukiwania TikTok, gdy wpisaliśmy neutralne frazy.

Wytyczne dla społeczności jasno określają, że nie pozwalamy na szkodliwe dezinformacje, w tym dezinformacje medyczne, i będziemy je usuwać z platformy. Współpracujemy z wiarygodnymi organizacjami, aby podnieść autorytatywne treści na tematy związane ze zdrowiem publicznym, a także współpracujemy z niezależnymi weryfikatorami faktów, którzy pomagają nam ocenić dokładność treści.





Najnowsze raporty wskazują na niekoniecznie wysoką wiarygodność treści publikowanych na TikToku. Okazuje się, że wyszukiwarka wbudowana w aplikację wyświetla sporo materiałów o charakterze dezinformacyjnym – analitycy twierdzą, że nawet usługa od Google jest pod tym względem lepsza. To już o czymś świadczy i warto nieco uważniej spoglądać na treść wyświetlanych filmików. Okej, ale o jak sporej skali problemu mówimy?Nie da się ukryć, że dezinformacja to dosyć poważny problem – zwłaszcza w dobie powszechnego dostępu do internetu. Każdy może opublikować zdjęcie/materiał wideo prezentujący coś nie do końca zgodnego z prawdą. Oczywiście większość platform wyposażonych jest w technologie i algorytmy mające na celu wykrywanie fake newsów i zwalczanie ich za wszelką cenę. Daleko jednak temu wszystkiego do ideału, co może śmiało potwierdzić każda osoba mająca styczność z social mediami.Wygląda jednak na to, że TikTok znajduje się na szczycie jeśli chodzi o platformy „przyjazne fake newsom”. Tak wniosek można przynajmniej wynieść po raporcie firmy NewsGuard –. Mowa tu chociażby o fake newsach odnośnie do wojny na Ukrainie, aborcji czy wyborów prezydenckich w USA. Co więcej – tego typu materiały nie są jakoś specjalnie ukrywane.Treści o charakterze dezinformacyjnym miały pojawiać się już w pierwszych 20 wynikach wyszukiwania. To bardzo złe wieści – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę nieustannie rosnącą popularność TikToka. Jak możemy wyczytać z raportu NewsGuard Głos w sprawie zabrał. Skomentował on sytuację w następujący sposób:No cóż, otrzymaliśmy ogólne tłumaczenie niekoniecznie odnoszące się do przedstawionego problemu – lecz raczej nikogo to nie dziwi. Warto jednak w tym miejscu przyjrzeć się dosyć strasznemu porównaniu. Okazuje się, że TikTok ukazuje więcej fake newsów niż… wyszukiwarka Google. Ma ona prezentować wyniki lepszej jakości i charakteryzujące się mniejszą polaryzacją. To może być dla niektórych ogromne zaskoczenie.Oczywiście nie oznacza to, że TikTok nie walczy z fake newsami. Firma ByteDance chwali się, iż niedawno z aplikacji, lecz według NewsGuard… tylko jeden procent z tej liczby dotyczy treści naruszających zasady autentyczności i wiarygodności. Nie jest więc dobrze i jedynym sposobem na przeciwdziałanie zjawisku dezinformacji jest podjęcie zdecydowanych działań przez firmy i organizacje. W innym przypadku raczej wciąż będziemy musieli robić dokładny research przy weryfikacji każdej informacji – chociaż to i tak jest wskazane bez względu na okoliczności.Źródło: NewsGuard