Polski klasyk usunięty z YouTube. Kultowy film zgorszył Google po 15 latach

YouTube usunęło nosz kurna akurat

Google po prawie 15 latach usunęło z YouTube oryginalny upload "nosz kur.. akurat" ze względu na nagość i potencjalne treści erotyczne. pic.twitter.com/WrdJ3Moyyr — Grzegorz Piaskogórski (@rzegrzxg) September 16, 2022

Znacie na pewno kompilacje polskich klasyków. To doskonały sposób na poznanie lub odświeżenie sobie wszystkich kultowych filmików, które bawiły polskich internautów na przestrzeni minionych kilkunastu lat. W każdej porządnej kompilacji tego typu nie mogło zabraknąć miejsca dla słynnego nagrania o tytule. Jego bohaterami jest podbijający piłkę syn i niespodziewanie wchodzący do pokoju tanecznym krokiem ojciec, przyodziany w same slipy. YouTube postanowiło ten film usunąć. Powód jest... kuriozalny.Oryginał nosz kurna akurat został usunięty z YouTube mniej więcej dobę temu. Liczące 15 lat nagranie nie spodobało się administracji serwisu rzekomo ze względu na "nagość lub potencjalne treści erotyczne". Takie rewelacje przekazał jeden z użytkowników Twittera.Zastanawiałbym się na ile powyższa informacja jest zgodna z prawdą, o ile na własne oczy nie ujrzałbym komunikatu wchodząc w film z poziomu swoich "ulubionych". Trudno jednocześnie przypuszczać, że mężczyzna paradujący w majtkach miałby wywołać aż tak duże zgorszenie u któregoś z moderatorów. Erotyka? No nie wiem. Być może ktoś faktycznie zgłosił omawiany tu film i zautomatyzowany system kontroli YouTube wykrył na nim goliznę chociażby ze względu na kiepską jakość nagrania? Jeśli filmu nie skasował jego autor, materiał zapewne zostanie przywrócony.Tak czy inaczej, obecnie najstarszą kopią (czy jak kto woli: mirrorem) filmiku jest "". Obejrzycie ją poniżej.Źródło: YouTube