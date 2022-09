Internet Starlink jest już dostępny na wszystkich 7 kontynentach

Nawet na Antarktydzie.

Starlink na Antarktydzie

„Wspierani przez NSF naukowcy USAP na #Antarktydzie są w siódmym niebie! Starlink testuje polarną usługę na stacji McMurdo z nowo rozłożonym terminalem, zwiększając przepustowość i łączność na potrzeby badań naukowych.”

NSF-supported USAP scientists in #Antarctica are over the moon! Starlink is testing polar service with a newly deployed user terminal at McMurdo Station, increasing bandwidth and connectivity for science support. pic.twitter.com/c3kLGk8XBV — National Science Foundation (@NSF) September 14, 2022

Projekt idący do przodu

Starlink w Polsce

W 2019 rokuwystrzeliło w kosmos swojego pierwszego satelitę, z nadzieją na to, że w kilka lat firmie uda zapewnić dostęp do szybkiego satelitarnego Internetu na całym globie. Teraz w realizacji tego planu udało się osiągnąć ważny kamień milowy.Naukowcy z amerykańskiej stacji, czyli największej stacji badawczej na Antarktydzie, od kilku dni korzystają z satelitarnego Internetu Starlink. Oznacza to, że Starlink ma już odbiorców na wszystkich siedmiu kontynentach na Ziemi.Oczywiście, naukowcy z, przebywający w stacji McMurdo na Antarktydzie, odbierają satelitarny Internet z pomocą własnego terminala Starlink. Terminal ten został umieszczony na dachu obiektu., National Science Foundation chwali się na Twitterze.Warto przypomnieć, że dotychczas SpaceX wystrzeliło w przestrzeń kosmiczną około 3000 satelitów Starlink. Ich konstelacja jest już zatem całkiem spora. Daleko jej jednak do jej ostatecznej formy. Początkowo Elon Musk pragnął, aby konstelację tę tworzyło łącznie 12 tysięcy satelitów, ale już od jakiegoś czasu sygnalizuje on chęć zbudowania sieci aż 42 tysięcy satelitów.Oczywiście, ogrom sieci Starlink niepokoi naukowców. Astronomowie obawiają się o to, że wpłynie ona na prowadzone przez nich kosmiczne obserwacje. Właściwie jej satelity te powodowały już pierwsze problemy. Jeszcze nie były one duże, ale kto wie, co będzie, gdy Ziemię będzie okrążać kilkanaście tysięcy satelitów Starlink.Nie należy też zapominać o tym, że i inne przedsiębiorstwa pragną stworzyć własne sieci internetowych satelitów. Takie zamiary wykazywał chociażbyOd dłuższego czasu z Internetu Starlink można korzystać również w naszym kraju. Co ciekawe, w sierpniu jego cena w Polsce uległa znaczącemu obniżeniu, aby uwzględnić warunki panujące na naszym runku.Terazwynosi 230 złotych zamiast 449 złotych miesięcznie. Zmniejszono też cenę zestawu startowego z 2960 do 2300 złotych i porzucono jednorazową opłatę w wysokości 400 złotych za wysyłkę sprzętu i obsługę zamówienia.Źródło: NSF/Twitter, fot. tyt. Canva