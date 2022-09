UFO nad Kijowem. Obserwatorium: jest tego mnóstwo

Tłoczno na ukraińskim niebie.

Rekordowa liczba UFO nad Ukrainą

"Widzimy je wszędzie"

"Obserwujemy znaczną liczbę obiektów, których natura nie jest jasna".

Polowanie na UFO

"Oko nie jest w stanie skupić się na zjawiskach trwających krócej niż jedna dziesiąta część sekundy"

"Rozpoznanie zdarzenia zajmuje cztery dziesiąte sekundy. Zwykłe nagrania fotograficzne i wideo również nie uchwycą niezidentyfikowanego zjawiska lotniczego (UAP). Aby wykryć UAP, musisz dostroić sprzęt: czas otwarcia migawki, liczbę klatek na sekundę i zakres dynamiczny."

"Opracowaliśmy specjalną technikę obserwacji, uwzględniającą duże prędkości obserwowanych obiektów. Czas naświetlania został dobrany tak, aby obraz obiektu nie zmieniał się znacząco podczas naświetlania. Szybkość klatek została dobrana z uwzględnieniem prędkości obiektu i pola widzenia kamery. W praktyce czas naświetlania wynosił mniej niż 1 ms, a częstotliwość klatek nie była mniejsza niż 50 Hz."

Co to jest UFO?

Przestrzeń powietrzna nad Ukrainą od początku rosyjskiej agresji wojskowej 24 lutego 2022 roku jest bardzo zatłoczona. Nad krajem latają nie tylko samoloty bojowe, transportowe i helikoptery, ale też przeróżnej maści pociski. Ukraińscy astronomowie z obserwatorium w Kijowie donoszą o ogromnej liczbie przypadków dostrzeżeniaWedług nowego artykułu opublikowanego przezwe współpracy z Narodową Akademią Nauk, ukraińskie niebo zdominowało w ostatnim czasie UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające. Artykuł nie odnosi się bezpośrednio do obiektów wykorzystywanych w ramach toczonej wojny, ale w Stanach Zjednoczonych Pentagon od dawna sugeruje w sposób jednoznaczny, że niektóre UFO mogą być zaawansowaną technologią pochodzącą od zagranicznych sił zbrojnych, w szczególności z Chin i Rosji.Treści w artykulepowstały na bazie obserwacji prowadzonych w Głównym Obserwatorium Astronomicznym NAS w Kijowie oraz we wsi Vinarivka na południe od Kijowa. Według autorów artykułu, obserwatoria podjęły się polowania na UFO w ramach niezależnego projektu i ze względu na powszechne zainteresowanie tym tematem.– mówią badacze.Artykuł opisuje specyficzne dwa typy UFO, które naukowcy nazywają "fantomami" i "kosmikami". Jak czytamy, fantom to "obiekt, który jest całkowicie czarny oraz nie emituje i nie pochłania całego padającego na niego promieniowania". Kosmiki z kolei to świecące obiekty, jaśniejsze niż tło nieba. Naukowcy zaobserwowali również, że wiele UFO jest tak szybkich, że trudno zrobić im zdjęcia.Poniższe wideo to nagranie odtajnione przez Pentagon z terytorium USA.– czytamy.Naukowcy zrobili to za pomocą dwóch stacji monitorowania meteorów w Kijowie i Vinariwce.Korzystanie z kamer rozmieszczonych w odległości około, pozwoliło naukowcom na prowadzenie obserwacji obiektów, co do których natury postanowiono nie spekulować. Wykryto loty obiektów pojedynczych oraz w grupach. Fantomy obserwowano w troposferze w odległościach do 10-12 km. Oszacowano ich wielkość na od 3 do 12 metrów i prędkość do 15 km/s.Przypominam, że UFO to absolutnie każdy obiekt latający, którego nie da się zidentyfikować jako pojazd lub zjawisko atmosferyczne. Stąd z resztą skrót UFO, którego rozwinięciem jest angielskie "unidentified flying object". Podczas gdy niektórym UFO kojarzy się wyłącznie z kosmitami, to termin, który nie powinien budzić większej sensacji. Zdecydowana większość UFO to obiekty ziemskiego pochodzenia, a niektóre UFO to na przykład meteory wchodzące w atmosferę ziemską lub przemierzające niższe jej partie.Źródło: arxiv , Vice