Komputery kwantowe to początek. Amazon i Harvard chcą kwantowego internetu

Gigant rozpoczął współpracę z uniwersytetem.

Ruch w stronę kwantowego internetu

„Sieci kwantowe to bardzo specyficzny obszar badań, który wymaga odrębnej uwagi w porównaniu z obliczeniami kwantowymi.”

Działania na wielu frontach

Kwantowa przyszłość

Dwóch wielkich graczy w dziedzinie informatyki i badań naukowych chce stworzyć podwaliny pod przyszły. Zależna od Amazona firmanawiązała współpracę z, aby opracować i przetestować technologię, które pozwoliłyby połączyć komputery kwantowe w sieć urządzeń.W ramach trzyletniej współpracybędzie wspierał swoimi funduszami realizowane na Harvardzie projekty badawcze skupiające się na pamięci kwantowej, zintegrowanej fotonice i materiałach kwantowych. Firma pomoże też w modernizacji infrastruktury harwardzkiego, powiedział w oświadczeniu Simone Severini, dyrektor ds. technologii kwantowych w AWS.Aby obiekty mogły wykazywać szczególne właściwości kwantowe, takie jak zdolność do superpozycji i splątania kwantowego, muszą być bardzo małe lub bardzo zimne. Sieci kwantowe testowane dzisiaj wykorzystują fotony, czyli cząsteczki światła, by przekazywać komunikację dotyczącą stanów kwantowych na duże odległości.Harvard to nie pierwszy akademicki partner Amazona, który pomoże mu w realizowaniu kwantowych ambicji. W październiku ubiegłego roku gigant rozpoczął współpracę z Caltechem, aby stworzyć swoje. Tam Amazon ipracują nad budową komputera kwantowego „odpornego na awarie”.Komputery kwantowe to obiecujące urządzenia, które mają ogromny potencjał w zakresie realizowania skomplikowanych obliczeń i realizacji wybranych zadań, takich jak optymalizacja projektowania materiałów czy procesu wyszukiwania danych. Wynika to z unikalnych cech kubitów – podstawowych jednostek pamięci kwantowych. Nie są one zerami czy jedynkami, a zgodnie z zasadami fizyki kwantowej przyjmują pozycję pośrednią, zwaną superpozycją. Co więcej, kubity są ze sobą splątane. Oznacza to, że stan jednego kubita zależy od stanu innego kubita.Niestety, kubity są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju zakłócenia z zewnątrz, które sprawiają, że te tracą swoje cenne właściwości. Stabilność kubitów, wraz z kilkoma innymi czynnikami, determinuje to, jak wielkie obliczenia może wykonać poszczególny komputer kwantowy. W tej chwili AWS i Caltech starają się stworzyć niewielkie prototypy komputerów kwantowych, w których poziom docierających do nich zakłóceń byłby znacznie zmniejszony.Jak widać, Amazon ma nadzieję na to, że będzie rozwinąć same komputery kwantowe, tworząc jednocześnie wspierającą je infrastrukturę. Kto wie, może partnerstwo z Uniwersytetem Harvarda pozwoli mu uruchomić wstępną sieć, która będzie w stanie połączyć te maszyny.Oczywiście, Amazon i Harvard to nie jedyne jednostki zainteresowane ideą kwantowego internetu. Nic dziwnego, albowiem może on zapoczątkować zupełnie nową erę komunikacji.Źródło: Uniwersytet Harvarda , fot. tyt. Microsoft