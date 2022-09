Awaria Polsat Box Go. Fani Lewandowskiego i Barcelony zawiedzeni

Fatalna sytuacja.



Polsat Box Go zawiódł na całej linii. Osoby chcące oglądać spotkanie piłki nożnej Bayern Monachium - FC Barcelona, z udziałem kapitana naszej reprezentacji Roberta Lewandowskiego, są wściekłe. Awaria Polsat Box Go sprawiła, że wiele osób opłacających abonament wyłącznie dla spotkań Ligi Mistrzów, dziś polegać musi na pirackich streamach.



Polsat Box Go nie działa

Internauci pragnący obejrzeć dziś mecz Bayern Monachium - FC Barcelona na Polsat Box Go widzą komunikat o treści:



"UPS!

Błąd wewnętrzny serwera.

Serwer napotkał niespodziewane problemy. Nie możemy obsługiwać Twojego zapytania.

Spróbuj ponownie później."





Komunikat o awarii Polsat Box Go. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu Polsat Box Go zawiódł na całej linii. Osoby chcące oglądać spotkanie piłki nożnej, z udziałem kapitana naszej reprezentacji, są wściekłe.sprawiła, że wiele osób opłacających abonament wyłącznie dla spotkań Ligi Mistrzów, dziś polegać musi na pirackich streamach.Internauci pragnący obejrzeć dziś mecz Bayern Monachium - FC Barcelona na Polsat Box Go widzą komunikat o treści:Komunikat o awarii Polsat Box Go. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



Fatalną sytuację potwierdza wykres w serwisie Downdetector.



Fatalną sytuację potwierdza wykres w serwisie Downdetector.