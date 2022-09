Nadchodzi Google Cloud Days - spotkanie przedsiębiorców i inżynierów

Google Cloud Days już w dniach 26-27 września.

Skutecznie chronić przed wyciekami firmowe dane i analizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Zarządzać urządzeniami firmowymi i dbać o ich bezpieczeństwo podczas pracy hybrydowej.

Rozwijać i skalować startup w chmurze za pomocą rozwiązań Google Cloud.

Optymalizować koszty wykorzystania chmurowych technologii.

Od podstaw wdrożyć aplikację w chmurze.

Dobrać odpowiednie rozwiązania analityczne w firmie.

Konferencja Google Cloud Days, którą objęliśmy patronatem medialnym, organizowana przez partnera Google Cloud – firmę, to wydarzenie przyciągające przedsiębiorców i inżynierów.Przez dwa dni warszawska siedziba Google (Warsaw HUB) stanie się miejscem wymiany myśli, dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami w tematach usprawniania komunikacji w firmie, współpracy w organizacji, zwiększania wydajności infrastruktury chmurowej, optymalizacji kosztów, czy też podnoszenia poziomu bezpieczeństwa firmowych danych.Swoim doświadczeniem podzielą się praktyce, eksperci pracujący na co dzień w takich firmach jak: Revolut, Vue Storefront, Grupa WP, LPP, czy Ramp Network.W ramach ścieżki dla przedsiębiorców poruszone zostaną tematy istotne dla osób zarządzających firmami, poświęcone m.in. tematyce pracy hybrydowej, wykorzystania Google Workspace w codziennym zarządzaniu projektami, czy sposobach na finansowanie i optymalizację kosztów w Google Cloud Platform (GCP). Nie zabraknie przykładów z życia firm, które każdego dnia korzystają z chmury od Google.Ścieżka przewidziana dla inżynierów pozwoli zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu zapobiegania cyberzagrożeniom, szybkiego tworzenia aplikacji z wykorzystaniem Firebase, czy rozwoju analityki w błyskawicznie rosnącym startupie.Konferencja jest, podzielonym na dwa równoległe bloki tematyczne: dla przedsiębiorców i inżynierów.Biorąc udział w wydarzeniu Google Cloud Days dowiesz się, jak:Dodatkowo otrzymasz dostęp do materiałów opracowanych przez FOTC i Google Cloud. Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie internetowej Źródło: FOTC