Patriotyczny TikTok od ministra Czarnka. Polacy zapłacą za niego 29 mln złotych

Czarnek chce wydać 29 milionów złotych na filmy edukacyjne

Minister @CzarnekP w @Tygodnik_Sieci: Jesteśmy gotowi, by odzyskiwać pokolenia nieświadomych młodych Polaków. Dlatego uczniowie od 1 klas szkół ponadpodstawowych dostaną nowy przedmiot, który będzie nazywał się „Historia i teraźniejszość”. pic.twitter.com/ztiuE8gsIh — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) October 18, 2021

Konkurs zakończono, trwa ocena prac

Historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii gospodarczej i politycznej

Historia sztuki, muzyki, literatury, teatru, sztuk plastycznych i architektury w ujęciu Polskiego Dziedzictwa Narodowego

Innowacyjność produktów i usług, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz ich transfer do gospodarki

W "podręczniku" od przedmiotu "Historia i Teraźniejszość" pomylono Lecha Kaczyńskiego z Jarosławem Kaczyńskim.



Opis wskazuje Lecha, a na zdjęciu Jarosław.



Gratulacje dla Czarnka, który promuje ten "podręcznik". pic.twitter.com/OufcmlBQTj — Co dziś wymyślił Czarnek? (@CoNaToCzarnek) June 24, 2022

Każdy film kosztował będzie majątek

Minister edukacjiuważa najpopularniejsze serwisy VOD za zło wcielone. W 2021 roku wyraził zaniepokojenie serialem Squid Game, kiedy to uznał dzieło za "groźne" dla młodzieży i zapowiedział wzięcie go pod lupę przez resort edukacji. Serial z platformy w Polsce nie zniknął, ale minister Czarnek od tamtego czasu cyklicznie krytykował Netflixa . Powód? Oczywisty. Zbyt dużo treści o charakterze lewicowym. Przemysław Czarnek stwierdził, że skoro młodzi Polacy tak bardzo lubią oglądać filmy w sieci, to zaproponuje im serię krótkich nagrań stworzonych w duchu prawicowym i patriotycznym. Będą tworzone m.in. w oparciu o podstawę programową przedmiotu HiToraz potencjalnie również niesławnego podręcznika do jego nauczania. Za realizację projektu zapłacą wszyscy Polacy - i to niemało.Przemysław Czarnek zapowiedział stworzenie serii krótkich filmów o tematyce "historycznej, ekonomicznej i kulturowej". Plan medialnej ofensywy ogłoszono w artykule opublikowanym w tygodniku. Cytowany przez prawicowe czasopismo minister Czarnek informuje o zleceniu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju konkursu na produkcję kilkuset krótkich, czterominutowych filmów. Będzie to kosztować polskiego podatnika, bagatela, 29 milionów złotych.Jak widać konwencja nie jest tutaj kalką Netflixa, a raczej niedługich materiałów charakterystycznych dla TikToka . To właśnie do młodych korzystających z tej, najpopularniejszej obecnie na świecie platformy społecznościowej, chce ze swoim przekazem trafić polska prawica.Gazeta Wyborcza zweryfikowała rewelacje i faktycznie, w bazie konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju widnieje konkurs o nazwie. Co istotne, konkurs ruszył 14 marca tego roku, a wnioski można było składać do 6 maja tego roku. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków. W szczegółowych informacjach widzimy, że filmy mają dotyczyć trzech obszarów:Wiadomo, że w filmach należało będzie uwzględnić podstawę programową ze szkolnego przedmiotu, będącego flagowym pomysłem Czarnka.Budżet konkursu adresowanego do organizacji pozarządowych wynosi dokładnie, przy czym zakłada się wydanie 7 milionów złotych na stworzenie(prawdopodobnie aplikacji, strony internetowej) oraz aż 22 milionów złotych na. Łatwo policzyć, że skoro filmów ma być kilkaset (od 200 do 999), to ich średni koszt oscylował będzie w granicachTrzeba przyznać, że Przemysław Czarnek chce sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni Polaków. Czy w dobie trwającego kryzysu państwo nie ma ważniejszych wydatków?Źródło: GW