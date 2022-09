Znalazł sposób na ceny paliw. Tak przerobił swoje Subaru

Ciekawy projekt.



Ilekroć słyszę, że jakiś Amerykanin mocno zmodyfikował swój samochód, mam przed oczami dwie rzeczy. Idiotyczne przeróbki półciężarówek z gatunku Think Flight. Dzieło tak głupie, że aż interesujące.



Przerobił Subaru, aby było bardziej aerodynamiczne

Samochody marki Subaru słyną z trzech rzeczy: silników boxer, świetnego stałego napędu na cztery koła oraz dość wysokiego spalania. Pewien Amerykanin stwierdził, że w jego kraju rośnie inflacja, podobnie jak ceny benzyny, w związku z czym postanowił zmodyfikować swoje Subaru Impreza w wersji kombi w taki sposób, aby było bardziej aerodynamiczne i spalało przez to mniejsze ilości paliwa.



Dziwna sprawa, bowiem wyjściowo Subaru paliło 6,6 litra benzyny na 100 kilometrów. Być może było zepsute? Być może to wersja 2WD? W każdym razie, celem była poprawa tego wyniku. Liczne pomiary i kalkulacje skłoniły właściciela samochodu do wydłużenia tylnej części nadwozia. Amerykanin sięgnął po grubą na 3,8 cm piankę izolacyjna, taśmę dwustronną, mocny klej i taśmę klejącą. Parę innych akcesoriów pozwoliło mu zadbać o wymagane przepisami oświetlenie. Jak wyszło?



Ilekroć słyszę, że jakiś Amerykanin mocno zmodyfikował swój samochód, mam przed oczami dwie rzeczy. Idiotyczne przeróbki półciężarówek z gatunku rolling coal oraz Teslę z napędem odrzutowym , stworzoną przez youtubera prowadzącego kanał Warped Perception. Za każdym razem oglądając takie lub podobne pomysły, zastanawiam się, jak to możliwe, że autorzy modyfikacji po wyjechaniu na drogę publiczną nie zostali zatrzymani przez policję. Takie same wątpliwości towarzyszą mi podziwiając dzieło autora kanału. Dzieło tak głupie, że aż interesujące.Samochody markisłyną z trzech rzeczy: silników boxer, świetnego stałego napędu na cztery koła oraz dość wysokiego spalania. Pewien Amerykanin stwierdził, że w jego kraju rośnie inflacja, podobnie jak ceny benzyny, w związku z czym postanowił zmodyfikować swojew wersji kombi w taki sposób, aby było bardziej aerodynamiczne i spalało przez to mniejsze ilości paliwa.Dziwna sprawa, bowiem wyjściowo Subaru paliło. Być może było zepsute? Być może to wersja 2WD? W każdym razie, celem była poprawa tego wyniku. Liczne pomiary i kalkulacje skłoniły właściciela samochodu do wydłużenia tylnej części nadwozia. Amerykanin sięgnął po grubą na 3,8 cm piankę izolacyjna, taśmę dwustronną, mocny klej i taśmę klejącą. Parę innych akcesoriów pozwoliło mu zadbać o wymagane przepisami oświetlenie. Jak wyszło?