Sąd Najwyższy wydał uzasadnienie wyroku w sprawie Chomikuj.pl

Koniec wieloletniej telenoweli.

Uzasadnienie wyroku w sprawie Chomikuj.pl

"Wyrok jest precedensowy, kończy trwający ponad 10 lat spór SFP z właścicielem serwisu Chomikuj.pl, który kilka razy zmieniał jurysdykcję żeby tylko uciec od odpowiedzialności. To się jednak nie udało. Uzasadnienie wyroku SN potwierdza trafność wcześniejszego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Jest ono naszym zdaniem bardzo korzystne i potwierdza w zasadzie wszystkie podstawy odpowiedzialności, które dowodziliśmy w procesie"

Sąd Najwyższy wydał bardzo ważne uzasadnienie wyroku w głośnej sprawie serwisu hostingowego Chomikuj.pl , znanego z hostowania mnóstwa treści łamiących prawa autorskie. Serwis pozwany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SPF) przegrał w sprawie przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w 2017 roku , ale przedstawiciele serwisu wnieśli skargę kasacyjną. Ta została finalnie oddalona wyrokiem II CSKP 3/22 z 27 maja 2022 roku i to właśnie jego dotyczy wzmiankowane uzasadnienie.Uzasadnienie Sądu Najwyższego wskazuje polskim sądom bardzo jasną drogę w kwestii oceny działalności serwisów takich jak Chomikuj.pl. Od lat wątpliwości rodziło bowiem to, czy serwis dający użytkownikom łamy do publikowania nielegalnych treści pomaga w naruszaniu praw autorskich, czy bezpośrednio je łamie. Sąd Najwyższy orzekł, że od teraz kwalifikacja jest jasna: współsprawstwo bezpośrednie.- powiedział Dominik Skoczek, dyrektor w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.Bardzo istotne stwierdzenie dotyczy kwestii usuwania danych. Jeżeli właściciel praw autorskich powiadomi usługodawcę o naruszeniu, ten musiał będzie niezwłocznie usunąć treści lub zablokować do nich dostęp, ale też podjąć środki niezbędne do przeciwdziałania podobnym naruszeniom w przyszłości. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, nie będzie mógł próbować wyłączać odpowiedzialności na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Polski Sąd Najwyższy wykorzystał orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym wyroku z 22 czerwca 2021 roku w sprawach dot. działalności YouTube oraz Cyrando.Źródło: wirtualnemedia