Polacy kochają Messengera. Mało kto korzysta z innych komunikatorów

Messenger cieszy się w Polsce ogromną popularnością

Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie i raczej nie powinna dziwić jego popularność w naszym kraju. Wyniki badania przeprowadzonego przez Mediapanel ukazują jednak znaczącą dominację tej aplikacji nad innymi, co niewątpliwie stanowi pewien punkt odniesienia - usług tego typu jest przecież mnóstwo, dlaczego wybraliśmy akurat tą?Komunikatory internetowe to obecnie najłatwiejszy i najbardziej rozpowszechniony sposób na komunikację ze znajomymi czy rodziną. Niemalże całkowicie odeszliśmy od "esemesowania" (przynajmniej jeśli chodzi o ludzi z mojego pokolenia, czyli Gen Z), co raczej nie jest niczym zaskakującym i trudno sobie wyobrazić powrót do tej formy - zwłaszcza jeśli chodzi o swobodne rozmowy z przyjaciółmi. Chodzi przede wszystkim o wygodę, co przecież jako ludzie po prostu uwielbiamy.opracowały właśnie wyniki najnowszego badania firmy Mediapanel i wygląda na to, że. W lipcu skorzystało z niego, co stanowi. Jeśli zaś chodzi o średni czas korzystania, to wynik robi wrażenie - 6 godzin i 50 minut. Równie dobrze mógłbym w tym miejscu skończyć pisanie i uznać, że inne komunikatory nie mają jakichkolwiek szans z aplikacją od Meta.Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że tak jest, ale na uwagę zasługuje jeszcze kilka usług, które w ostatnich latach zyskały w oczach naszych rodaków i cały czas rosną w siłę. Mowa tu przede wszystkim o WhatsAppie , który może pochwalić sięodwiedzających w lipcu (51,11 proc. zasięgu) i średnim czasem korzystania na poziomie 2 godzin i 42 minut. Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, iż popularność tej aplikacji od Meta jest dowodem na silną boomerską społeczność w naszym kraju. Ups...Na trzecim miejscu w kwestii popularności plasuje się Discord . Tutaj dopiero możemy mówić o prawdziwej przepaści w stosunku do wyżej wspomnianych "konkurentów". Lipiec zakończył się dla tego "gamingowego komunikatora" wynikiem(16,96 proc. zasięgu) oraz średnim czasem korzystania wynoszącym 3 godziny i 10 minut. Discord też sporo stracił, bo w czerwcu zanotował 6,29 mln użytkowników - to naprawdę zauważalny spadek.Dalsze pozycje także dzieli dosyć duża przepaść (no może nie licząc zgrupowanych platform Google, które zostały odwiedzone przez 15,62 mln osób).przekroczył próg, lecz co z tego jeśli w czerwcu wynik ten był o ponad 1 mln wyższy. Podobnie ma się sprawa z, gdzie w czerwcu zanotowano 4,89 mln konsumentów - miesiąc później rezultat ten wyniósłSpadki zaliczył także- komunikator w lipcu odwiedziło, miesiąc wcześniej było to z kolei 3,16 mln. Ostatnie miejsca w rankingu należą dooraz. Wszystko to wypada blado na tle Messengera, ale czy to źle?Błędne działania aplikacji mobilnej, kłopoty z odświeżaniem wiadomości i niezbyt zatysfakcjonująca płynność - te wszystkie bolączki naprawdę mnie wkurzają, ale i tak z tego komunikatora korzystam. Dlaczego? Bo robią to moi wszyscy znajomi, to tak naprawdę jedyny powód. Oprócz tego używam Discorda, gdzie komunikuję się głównie z przyjaciółmi zza granicy (wcześniej był to Telegram) oraz współpracownikami.Wszyscyi wydaje mi się to główną przyczyną jego przewagi w Polsce. Czy to się kiedyś zmieni? Szczerze wątpię, choć nie obraziłbym się gdyby tak się stało.