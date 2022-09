Revolut Pay - nowa płatności w Internecie. Za zakupy zapłacisz jednym kliknięciem

Revolut Pay to nowa usługa, która pozwala klientom płacić za zakupy w internecie jednym kliknięciem.

Revolut, aplikacja finansowa, z której korzysta 20 milionów klientów na świecie, ogłosił premierę- nowej metody płacenia za zakupy w internecie. Firmy z branży e-commerce w Wielkiej Brytanii i Europie mogą już prezentować Revolut Pay jako metodę zapłaty na stronach produktowych, koszyka zakupów i wśród dostępnych form płatności.Revolut Pay zamierza podbić rynek e-commerce dzięki wygodzie i prostocie, na które składają się błyskawiczne, bezpośrednie płatności. Użytkownicy Revolut mogą liczyć na spore udogodnienie - transakcje potwierdzane są z pomocą funkcji Face ID lub odciskiem palca, bez konieczności wpisywania numeru konta.Obecni klienci mogą korzystać z Revolut Pay dokonując płatności z pomocą kart Revolut lub bezpośrednio z konta Revolut. Osoby, które nie są klientami Revolut, mogą płacić równie łatwo kartami Mastercard lub Visa wydanymi przez inne banki.Jak podkreślają twórcy usługi, małe i średnie firmy mogą dodać i aktywować Revolut Pay na swoich stronach mobilnych i w internecie, dzięki łatwym do zainstalowania wtyczkom, w zaledwie kilku minut. Dla większych startupów i firm, Revolut Pay oferuje zestaw łatwych w integracji wtyczek API i SDK (Software Development Kits), które pozwolą firmie uruchomić rozwiązanie w ciągu kilku dni.Dlaczego właściciel sklepów internetowych powinni wypróbować nowość od Revolut? Dzięki Revolut Pay, środki pojawią się bezpośrednio na koncie Revolut Business usługodawcy w ciągu 24 godzin, bez dodatkowych kosztów (w przeciwieństwie do niektórych praktyk w Europie, gdy firmy otrzymują środki na konto nawet do kilku dni po transakcji, lub wcześniej za dodatkową opłatą).Oficjalny start Revolut Pay to kolejny ważny krok po lipcowej premierze terminali płatniczych Revolut Reader, a także platformy dla firm do akceptacji i procesowania płatności udostępnionej w 2020 r.Źródło: Revolut