Jak ukryć nazwisko na Facebooku? Poznaj ciekawy trik

Niektórym się przyda.

Jak ukryć nazwisko na Facebooku?

Dlaczego trik działa?

Podanie do Facebooka o mononim

W trakcie mojej wieloletniej przygody znie jeden raz widziałem przeróżne próby "utajniania" swoich nazwisk przez Polaków. Przeważnie, aby ukryć swoje nazwisko na Facebooku internauci pozostawiają w polu ustawień konta wyłącznie pierwszą jego literę. Inni dublują imię, jeszcze inni wpisują to, co w danym momencie przyjdzie im do głowy. A może ktoś z Was chciałby po prostu ukryć nazwisko w taki sposób, aby to przestało się wyświetlać przy imieniu?Metody są dwie, przy czym jedna bezpieczna i łatwa, druga nieco ryzykowna i wymagająca skorzystania z usługi. Zacznijmy od pierwszej.Pierwsza metoda zakłada użycie przeglądarkowej, podstawowej wersji Facebooka. Nie wiedziałeś, że taka istnieje? Proszę bardzo, kliknij tutaj i poczuj się jak w Internecie sprzed ponad dekady. Jeśli nacieszyłeś już oczy widokiem...Otwórz stronę ustawień języka Z listy wybierz język Tamilski. Nie umiesz go znaleźć? Skorzystaj ze skrótui wyszukiwania tej frazy.Przejdź na stronę edycji imienia i nazwiska Facebook pozwala zmienić nazwisko raz na 60 dni.Skasuj swoje nazwisko w polu zaznaczonym poniżej i zapisz ustawienia.Przywróć język polski.Działa? Działa. A jeżeli z jakiegoś powodu nie działa, sięgnij po drugi ze sposobów.Uruchom VPN i zmień swoją lokalizację na Indonezję.Na stronie ustawień języka wybierz język indonezyjski (Bahasa Indonesia).Na stronie edycji imienia i nazwiska usuń nazwisko i kliknij Tinjau Perubahan.Przywróć język polski.Tutaj kolejna, jeszcze ważniejsza uwaga: algorytm Facebooka może uznać nagłe logowanie z odległej lokalizacji za podejrzane i czasowo zablokować konto, do czasu potwierdzenia tożsamości.Wielu Indonezyjczyków korzysta wyłącznie z imienia, nie posługując się wcale nazwiskiem. W niektórych regionach kraju korzystanie z nazwisk jest rzeczą niezmiernie rzadko spotykaną.No dobra, ale jest też droga oficjalna. Trzeba napisać podanie do Facebooka.Mieszkańcy krajów takich jak Afganistan, Bhutan, Indonezja, Mjanma, Jawa oraz Indie Południowe często nie mają nazwisk. Możesz skorzystać z oficjalnego formularza zmiany imienia i nazwiska, aby Facebook usunął nazwisko. Uwaga: Facebook może (choć nie musi) w związku z tym zażądać... dowodu tożsamości.Źródło: mat. własny