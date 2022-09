YouTube bez reklam i rekomendacji. Dla wybranych

YouTube testuje nowy odtwarzacz.

YouTube bez reklam, z odtwarzaniem w tle

YouTube bez reklam istnieje i nazywa się YouTube Premium. To jedyny dostępny dla każdego, legalny i uczciwy sposób na korzystanie z serwisu YouTube z filmami online bez uciążliwych treści oraz z paroma innymi udogodnieniami. Oferujący podobne możliwości za darmo projekt YouTube Vanced upadł, a alternatywa w postaci NewPipe zdaniem wielu nie działa tak dobrze. YouTube poinformowało, że testuje nowy, wolny od reklam odtwarzacz.Wygląda na to, że Google testuje nowy odtwarzacz na YouTube, który umożliwia dostęp do materiałów w serwisie. W najnowszym poście na blogu YouTube poinformowało, że uruchomiło nowy odtwarzacz wideo dla osadzonych treści, dedykowany aplikacjom edukacyjnym dzięki któremu da się uzyskać dostęp do treści bez reklam, linków zewnętrznych oraz rekomendacji. Wszystko po to, aby użytkownik uniknął "rozpraszaczy".Odtwarzacz bez algorytmu rekomendacji YouTube – stworzonego, aby serwować jeszcze więcej nowych treści zgodnymi z reklamami – jest ciekawym rozwiązaniem dla uczniów korzystających z platformy dla szkoły. Algorytm rekomendacji YouTube był od lat przedmiotem licznych dyskusji dotyczących tego, jakie treści wyświetla.