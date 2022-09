Drift czołgiem T-72B3. Uciekający Rosjanie hitem internetu

Odwrót z pełną prędkością.

T-72B3 "gubi" załogę i kończy na drzewie

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin wojska ukraińskie z powodzeniem odzyskują kolejne połacie swojego kraju, przepędzając z nich armię rosyjską. Siły Federacji Rosyjskiej na wschodzie Ukrainy często poddają się bez walki i uciekają w popłochu. Czy to ze względu na niskie morale, czy braki w uzbrojeniu, pierzchają w panice. Furorę w mediach społecznościowych robi nagranie z ukraińskiego drona, prezentujące brawurową ucieczkę załogi rosyjskiego czołguT-72B3 to rosyjski czołg podstawowy, nieco zmodernizowany od momentu przyjęcia do uzbrojenia armii radzieckiej w 1984 roku w wersji T-72B. Pojazd zaprezentowany oficjalnie w Moskwie w czasie defilady z okazji Dnia Zwycięstwa w 2017 roku jest bohaterem najnowszego viralowego materiału wideo ochoczo udostępnianego w sieci. Jego kierowca robił doskonały użytek z silnika Diesla V-92S2F o mocy ponad 1100 KM, rozpędzającego czołg na drodze do ok.Nagranie prezentuje żołnierzy rosyjskich uciekających czołgiem T-72B3 przed wojskami ukraińskimi pod. Rozpędzona maszyna mija jednostki Ukraińskich Sił Operacji Specjalnych, a Rosjanie siedzący na czołgu postanawiają z niego zeskoczyć, prawdopodobnie po to, aby uniknąć ostrzału i poddać się w ręce Ukraińców. Czołg przejeżdża jeszcze kawałek, wchodzi w zakręt poślizgiem i rozpędzony uderza w słusznych rozmiarów drzewo, prawdopodobnie kończąc swoją podróż.Komentujący śmieją się, że akcja na filmie przypomina popularny i wymyślony w Rosji sport - biathlon czołgowy. Rosjanie w czołgu są najwyraźniej jego "mistrzami".Wojna oczywiście nie jest niczym śmiesznym, ani też najlepszym tematem do żartów, ale sukcesy Ukraińców na polu walki z rosyjskimi najeźdźcami dają ukraińskim internautom pełną legitymację do tego rodzaju żartów.Źródło: Twitter