Google niebawem ułatwi transfer danych między urządzeniami z Androidem

Funkcja Nearby Share pozwoli na szybkie przesyłanie plików między urządzeniami z Androidem i nie tylko. | Źródło: Google

Na przestrzeni ostatnich dwóch dni w świecie technologii zdecydowanie najgłośniej mówiło się o Apple, które zapowiedziało dopiero co cały szereg swoich produktowych nowości, w tym smartfony z serii iPhone 14 . Z kolei wczoraj gigant z Mountain View wiele zmian i aktualizacji, które niebawem otrzymają usługi Google. Może nie są one równie ekscytujące, ale warto się im przyjrzeć.Jedną z najciekawszych nowości zapowiedzianych przez Google jest odpowiednik Apple AirDrop – Nearby Share. Nearby Share powinno sprawić, że przesyłanie plików między różnymi urządzeniami z systemami Android i Chrome OS będzie tak proste, jak nigdy dotąd. Gdy tę funkcję włączysz, już nie będziesz musiał przesyłać sobie żadnych plików na adres e-mail, gdyż urządzenia z Androidem będą automatycznie wzajemnie akceptować swoje pliki, nawet przy wyłączonym ekranie.Jak Nearby Share ma działać? Wystarczy, że otworzysz menu udostępniania danego pliku czy folderu i wybierzesz opcję przesłania tego pliku lub folderu na inne urządzenie, na którym zalogowałeś się swoim kontem Google. Transfer zostanie przez drugie urządzenie automatycznie zaakceptowany. Funkcja Nearby Share ma zadebiutować „w nadchodzących tygodniach”.Google nie podzieliło się przybliżonymi datami debiutu wszystkich przedstawionych przez siebie nowości, ale gdy tylko te się pojawią, ułatwią wielu osobom życie. To przede wszystkim dlatego, że urządzenia z Androidem mają zyskać nowe funkcjonalności wpisujące się w kategorię ułatwień dostępu, czyli funkcjonalności zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.Urządzenia z Androidem posiadają funkcję Powiadomienia o dźwiękach. Po jej włączeniu telefon wykrywa dźwięki, o których użytkownik chce dostawać powiadomienia – na przykład alarm z czujnika dymu czy płacz dziecka. Wkrótce będzie można poszerzać bibliotekę alertów o własne nagrania – na przykład odgłosów wydawanych przez poszczególne urządzenia i nie tylko.Jedno z nowych ułatwień dostępu już zadebiutowało zaś na Google TV. Od teraz Google TV pozwala głosowo wyszukać bibliotekę filmów z audiodeskrypcją. Wystarczy aktywować Asystenta i powiedzieć komendęPoza powyższymi nowościami wkrótce możesz spodziewać się na urządzeniach z Androidem zaktualizowanych widżetów aplikacji Dysk Google Google Keep , więcej opcji łączenia emoji w Emoji Kitchen i nie tylko. Pełną listę zmian zapowiedzianych przez giganta z Mountain View znajdziesz tutaj Źródło: Google / fot. tyt. Google