Apple przesadziło. Córka Steve'a Jobsa kpi z iPhone'a 14

Apple jest tak pewne przywiązania swoich klientów, że nie trudzi się, aby ulepszać swoje podstawowe smartfony. Podczas, gdyotrzymał znaczące ulepszenie, zwykła "czternastka" to po prostu odgrzewany kotlet. Zauważyła to nawet córka Steve'a Jobsa.ma ten sam procesor i wycięcie na wyświetlaczu, co iPhone 13. To samo tyczy się większego modelu iPhone 14 Plus. Ulepszenia względem poprzedniej generacji są naprawdę symboliczne, a Apple nie wysiliło się specjalnie, aby zmotywować użytkowników do przesiadki na nowy model.Jak czytamy na stronie Apple, iPhone 13 posiada "system dwóch aparatów" natomiast iPhone 14 oferuje "zaawansowany system dwóch aparatów". Ciekawe, bowiem oba modele wyposażono w aparat główny 12 MP. Nowością w "czternastce" jest funkcja wykrywania wypadków oraz 5-rdzeniowym GPU w miejsce 4-rdzeniowego.Jak widzicie, zmiany nie są imponujące, co. 24-latka postanowiła podzielić się na Instagramie dość wymownym memem, który uświadamia, jak zmienił się tegoroczny iPhone.