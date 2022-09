Elon Musk nie kupił Twittera z obawy o trzecią Wojnę Światową

Musk wypiera się własnych słów.

Elon Musk miał kupić Twittera za 44 miliardy dolarów. Miał, jednak z obietnicy ostatecznie się wycofał, co wpędziło go w batalię prawną z amerykańskim serwisem społecznościowym. Oficjalnym powodem rezygnacji z przejęcia medium społecznościowego była zdumiewająca liczba aktywnych botów, które w zależności od szacunków zdaniem Muska mają stanowić nawet 70 procent wszystkich użytkowników Twittera. Teraz okazuje się, że prawdziwy powód odstąpienia od realizacji deklaracji był inny i dość niepokojący.Prawnicy Twittera ujawnili niedawno, że Elon Musk wysłał swojemu bankierowi z Morgan Stanley 8 maja bieżącego roku wiadomość o treści:. Zostało to ujawnione we wtorek w trakcie sądowego wysłuchania.Powyższa wiadomość została wysłana przed przemówieniem, jakie prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin dał 9 maja 2022 roku z okazji 77. rocznicy zwycięstwa Aliantów nad nazistowskimi Niemcami.Reprezentujący Twittera William Savitt uważa, że obawy o międzynarodowy konflikt zbrojny to realny powód stojący za wycofaniem się z chęci zakupu serwisu społecznościowego.- mówi Savitt.