Ukraińcy podszywają się pod kobiety. Niszczą dzięki temu rosyjskie cele

Nietypowa metoda walki.

Ukraińscy hakerzy podrywają Rosjan

"Rosyjscy żołnierze zawsze chcą się piep****" - mówi Knysh w rozmowie z FT. "Mają tylko jedno w głowie. Wysyłają mnóstwo różnego rodzaju gó*na "dziewczynom", żeby pokazać im, jakimi są twardzielami i wojownikami"

Ukraina nie potwierdza, ani nie zaprzecza

Ukraińscy hakerzy sięgają po coraz to nowe metody na uprzykrzanie życia Rosjanom, którzy w lutym tego roku najechali ich kraj. Działalność anonimowych haktywistów wcale nie kończy się na atakowaniu i wyłączaniu rosyjskich stron internetowych, podsłuchiwaniu komunikacji radiowej, czy też przechwytywaniu sygnału rosyjskiej propagandowej telewizji i emitowania w niej informacji na temat prawdziwego obrazu wojny w Ukrainie. Według ostatnich doniesień, aby wyłudzać od rosyjskich żołnierzy strategiczne informacje i przekazywać je swojemu wojsku. To działa.Ukraińscy hakerzy zakładają w obrębie popularnych aplikacji fałszywe konta atrakcyjnych kobiet, aby nakłonić rosyjskich żołnierzy do wysyłania im zdjęć, którychprzekazują ukraińskiej armii, donosi Financial Times. O sprawie opowiedział FT, 30-letni pracownik branży IT z Charkowa, który między innymi w ten sposób od lutego bieżącego roku stara się pomagać bronić swój kraj.Knysh zwerbował innych pracowników IT i założył grupę hakerską o kryptonimie, która obecnie składa się z 30 hakerów z całego kraju, podaje FT. W zeszłym miesiącu grupa ta oszukała rosyjskich żołnierzy w Melitopolu, udając atrakcyjne kobiety na kilku platformach społecznościowych, w tym na popularnym wśród Rosjan Telegramie Hakerzy byli w stanie wkupić się w łaski rosyjskich żołnierzy i przekonać ich do wysłania wielu zdjęć z frontu.- dodaje.Przekazane Ukraińcom zdjęcia pozwoliły zniszczyć znajdującą się w pobliżu Melitopola rosyjską bazę, o czym miesiąc temu donosiła m.in. ukraińska. Hakerzy po prostu przesłali pozyskane dane ukraińskiemu wojsku.Dziennikarze FT nie byli w stanie jednoznacznie zweryfikować twierdzeń hakera o zaangażowaniu grupy, anie odpowiedziały na prośbę o komentarz. Ukraińscy urzędnicy odmówili dyskusji na temat roli hakerów w ataku na tę bazę wojskową. Nic dziwnego.Na początku inwazji minister ds. cyfryzacji Ukrainy poprosił cywilów z wiedzą z zakresu IT, by dołączyli do "informatycznej armii" kraju. Trudno się spodziewać, aby ukraińscy cywile mieli nie posuwać się do tego rodzaju forteli.Knysh powiedział w rozmowie z FT, że to jego zespół brał udział w innych głośnych akcjach, w tym w wycieku danych firm współpracujących z rosyjskim wojskiem i zakłócaniu sygnału rosyjskich stacji telewizyjnych, celem odtwarzania materiałów informacyjnych o ofiarach pośród ukraińskich cywilów.Źródło: Financial Times