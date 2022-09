Mark Zuckerberg: ludzie nie potrafią korzystać z social mediów

Zuck, czekamy więc na poradnik.

Korzystacie z social mediów? Robicie to źle!

Jeśli po prostu siedzisz tam i konsumujesz rzeczy, to znaczy, że niekoniecznie jest to złe, ale generalnie nie niesie to licznych pozytywnych korzyści, które otrzymujesz z aktywnego zaangażowania lub budowania relacji. Niekoniecznie chcę, aby ludzie spędzali więcej czasu z komputerami. Chcę tylko, żeby czas, który ludzie spędzają z ekranami, był owocniejszy.





Facebook to - dla przypomnienia - platforma Marka Zuckerberga / Źródło: pixabay

Mark Zuckerberg, dyrektor generalny firmy Meta, postawił sprawę jasno - internauci niekoniecznie dobrze sobie radzą z prawidłowym użytkowaniem portali społecznościowych. Nie próbują nawiązywać nowych znajomości i za mało się udzielają, co Zuck uważa za fundament tego typu serwisów. Może i jest w tym trochę racji, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien drobny szczegół - wina leży przede wszystkim po stronie właścicieli social mediów, którzy sprawili, że są one nastawione na bezmyślną konsumpcję treści. Facebook - te czołowe platformy społecznościowe chcą za wszelką cenę zatrzymać przy sobie użytkowników na jak najdłuższy czas. Robią to w sposób wręcz obrzydliwy, który - stety lub niestety - działa piekielnie skutecznie. Mowa tu rzecz jasna o zachęcaniu ludzi do bezmyślnego przewijania tablicy i pokazywaniu im nowych postów trafiających mniej lub bardziej w ich gusta. Wpis musi być arcyciekawy, by człowiek uznał "kurde, chętnie się przyłączę do dyskusji" - tego wszystkiego jest po prostu za dużo!Wydawać by się więc mogło, że konsumenci robią wszystko to, co powinni - scrollują w nieskończoność tablicę. Otóż nie! Podczas podcastu Joe Rogan Experience Mark Zuckerberg jednoznacznie wyraził się o tym sposobie konsumpcji treści:Miliarder radzi wszystkim, byz innymi ludźmi. Ma to pomóc w produktywnym spędzaniu czasu i przede wszystkim poprawić samopoczucie użytkowników, które - jak udowodniły badania - niekoniecznie jest dobre wskutek zalewu treści w obrębie social mediów.Okej, tylko jak już wspomniałem -treści i nie zachęcają do udzielania się w dyskusjach i skupiania się na wartościowych postach czy materiałach wideo. Ma to się jednak w przyszłości zmienić i zarówno tradycyjne serwisy, jak i metaverse, mają być miejscami jakościowymi i angażującymi dla konsumentów.Na razie- osoby za nie odpowiedzialnej! Dosyć mocno mnie to zbulwersowało, bo tak naprawdę wizjoner postawił swoich klientów w roli oprawcy i nieco wybielił social media.Teraz pozostaje czekać na specjalny poradnik od Zuckerberga na temat prawidłowego korzystania z platform społecznościowych.Źródło: CNBC / Foto. Anthony Quintano - Wikimedia Commons