Instagram usunął oficjalny profil PornHub

Powód nie jest znany.

Konto PornHub na Instagram usunięte

Instagram: “We removed Pornhub’s account…”



Have a good weekend. pic.twitter.com/o9rIDlGyBa — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) September 3, 2022

"właściwą decyzję, zrywając swe dotychczasowe więzi z Pornhubem"

Problemy PornHub się nie kończą

Problemypowracają, tym razem w sferze bytności marki w serwisach społecznościowych. Oficjalne konto jednego z najpopularniejszych na świecie serwisów z filmami dla dorosłych zostało usunięte nagle i bez żadnego ostrzeżenia. Jako pierwszy o sprawie doniósł serwis, którego dziennikarze odnotowali, iż w chwili skasowania profil obserwowało aż. PornHub opublikował na Instagramie łącznie ponadOficjalny profil PornHub na Instagramie na przestrzeni całej swojej działalności publikował wyłącznie treści przeznaczone dla każdego odbiorcy, zwane także jako SFW, czyli safe-for-work (pol. bezpieczne do przeglądarnia w miejscu pracy). Promowano tam interesujące treści oraz aktorów i aktorki.Wciąż nie wiadomo, dlaczego firma Meta, właściciel Instagrama, usunęła konto PornHub. Zrzuty ekranu opublikowane na Twitterze przez Lailę Mickelwait, słynną działaczkę przeciwdziałającą egzystencji PornHub w sieci i osobę odpowiedzialną za kampanię TraffickingHub , sugerują, że konto zostało usunięte za "naruszenie wytycznych dla społeczności".W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze Mickelwait powiedziała, że Instagram i Meta podjęłyi że nadszedł czas, aby inne duże firmy technologiczne, takie jak Google, Amazon i Microsoft, "podążały za ich przykładem".Konto Pornhub na Twitterze (3,4 mln obserwujących) jest nadal aktywne, podobnie jak oficjalny kanał PornHub na YouTube (882 000 subskrybentów). W obu tych kanałach publikowane są treści z gatunku safe-for-work.Dziennikarze serwisu The Verge skontaktował się z Meta w celu uzyskania potwierdzenia i szczegółów, jednak wciąż nie otrzymali odpowiedzi zwrotnej.W grudniu 2020 roku Pornhub usunął większość z 13,5 miliona filmów () w konsekwencji tekstu opublikowanego 4 grudnia 2020 roku na łamach New York Times. Nicholas Kristof opisywał w nim historie kobiet (także nieletnich), z udziałem których filmy umieszczano w serwisie bez ich zgody.W czerwcu 2021 roku przeciwko Pornhub złożono, w którym PornHub pozwały kobiety reprezentowane przez prawnika Michaela Bowe. Chodziło właśnie o kwestie udostępnianie filmów z nieletnimi kobietami, ofiarami napaści na tle seksualnym i dorosłych, którzy nie wyrażali zgody na publikację materiałów z ich udziałem.Ze swoich stanowisk w czerwcu 2022 roku ustąpili CEO PornHub (prezes zarządu)oraz COO (dyrektor operacyjny)Źródło: Variety