Teraz wrak Titanica możesz zobaczyć w 8K

Powstało niesamowite wideo.



Badacze, którzy w ramach jednej z ostatnich ekspedycji odwiedzili wrak słynnego Titanica, nagrali jak dotąd najwyższej jakości materiał filmowy przedstawiający okręt. Jest to pierwszy i jedyny na świecie film 8K przedstawiający pozostałości linowca. Pokazuje on niesamowite szczegóły, które pomogą archeologom morskim w dalszym badaniu tego, w jakim tempie Titanic niszczeje.



Niezatapialny statek

Titanic to oczywiście słynny pasażerski okręt, który w nocy z dnia 14 na 15 kwietnia 1912 roku spoczął na dnie Oceanu Atlantyckiego, po tym gdy uderzył w górę lodową. Wówczas spośród jego 2240 pasażerów aż 1500 straciło swoje życie. Naukowcy szacują, że sekcja dziobowa statku potrzebowała jedynie sześć minut, by dotrzeć do oceanicznego dna.



Wrak Titanica odnaleziono dekady później, bo w 1985 roku. Od tego momentu odwiedziło go setki ludzi – nie tylko ekipy filmowe Jamesa Camerona, reżysera filmu Titanic, który zadebiutował w kinach w 1997 roku, ale również ekspedycje naukowców.



Wyjątkowa ekspedycja, wyjątkowa łódź

Ekspedycja Titanic 2022 Expedition, w ramach której wrak Titanica nagrano w 8K, została przeprowadzona przez firmę OceanGate Expeditions. Wykorzystano w jej ramach łódź podwodną o nazwie Titan Submersible, zbudowaną w ramach współpracy z NASA i Boeingiem.



Badacze, którzy w ramach jednej z ostatnich ekspedycji odwiedzili wrak słynnego Titanica, nagrali jak dotąd najwyższej jakości materiał filmowy przedstawiający okręt. Jest to pierwszy i jedyny na świecieprzedstawiający pozostałości linowca. Pokazuje on niesamowite szczegóły, które pomogą archeologom morskim w dalszym badaniu tego, w jakim tempieniszczeje.Titanic to oczywiście słynny pasażerski okręt, który w nocy z dnia 14 na 15 kwietnia 1912 roku spoczął na dnie Oceanu Atlantyckiego, po tym gdy uderzył w górę lodową. Wówczas spośród jego 2240 pasażerów aż 1500 straciło swoje życie. Naukowcy szacują, że sekcja dziobowa statku potrzebowała jedynie sześć minut, by dotrzeć do oceanicznego dna.Wrak Titanica odnaleziono dekady później, bo w 1985 roku. Od tego momentu odwiedziło go setki ludzi – nie tylko ekipy filmowe Jamesa Camerona, reżysera filmu Titanic, który zadebiutował w kinach w 1997 roku, ale również ekspedycje naukowców.Ekspedycja, w ramach której wrak Titanica nagrano w 8K, została przeprowadzona przez firmę. Wykorzystano w jej ramach łódź podwodną o nazwie, zbudowaną w ramach współpracy zi Boeingiem.