Pasażer samolotu wysyłał pilotowi nagie zdjęcia. Ultimatum pilota hitem TikToka

Specyficzne poczucie humoru.

Apel pilota do pasażera ekshibicjonisty

"Słuchajcie, sprawa wygląda tak: jeśli sytuacja nadal będzie się powtarzać, będę musiał zawrócić samolot do bramki odlotów, a wszyscy będą musieli z niego wysiąść. Będziemy musieli zaangażować ochronę i wasze wakacje zostaną zrujnowane"

"Dobrze, że kapitan samolotu postawił sprawę jasno - to on rządzi. Ostrzeżenie miało sens. Ludzie powinni skończyć z tego rodzaju żartami na pokładach samolotów"

Fake? Trudno powiedzieć

"bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie Klientów i Pracowników jest przez cały czas najwyższym priorytetem zespołu Southwest. Pracownicy linii lotniczych powiadomieni o potencjalnym problemie, rozwiązują go od razu, aby zapewnić komfort wszystkim podróżującym".

Do absurdalnej sytuacji doszło na pokładzie samolotu linii Southwest Airlines, który miał lecieć do Cabo San Lucas w Meksyku. Jeden z pasażerów postanowił wykorzystać funkcję współdzielenia danych o nazwie AirDrop to bombardowania pilota swoimi... rozbieranymi zdjęciami. Apel pilota wypowiedziany przez interkom do wszystkich podróżujących statkiem powietrznym stał się przebojem TikToka.Pilot Southwest Airlines obsługujący lot do Cabo San Lucas w Meksyku zagroził za pośrednictwem interkomu, że zawróci samolot z powrotem do bramki odlotów, jeśli pasażerowie nie przestaną wysyłać mu nagich zdjęć za pośrednictwem funkcji AirDrop na iPhonie.Dzięki AirDrop użytkownicy smartfonów iPhone mogą wysyłać pliki do innych urządzeń Apple z AirDrop znajdujących się w pobliżu, bez korzystania z sieci Wi-Fi lub komórkowej transmisji danych.– powiedział do bólu szczerze w klipie opublikowanym w serwisie społecznościowym TikTok.Nagranie zebrało ponad 3 miliony wyświetleń. Udostępnił je użytkownik o pseudonimie @TeighMars.- napisał jeden z internautów. Nie napisał tego bez przyczyny, bowiem trollowanie pasażerów samolotów za pośrednictwem funkcji AirDrop stało się ostatnio szalenie modne w Stanach Zjednoczonych.W czerwcu pasażer linii Southwest Airlines przesyłał współpasażerom zdjęcia o charakterze jednoznacznie seksualnym, gdy samolot przemierzał już przestworza. Po wylądowaniu na lotnisku docelowym mężczyznę z samolotu wyprowadziła policja.Przedstawiciele Southwest Airlines przekazali w oświadczeniu dla People, że nie mogą potwierdzić daty, godziny ani autentyczności zdarzeń przedstawionych na nagraniu. Jednocześnie zapewnili, żeŹródło: TikTok, People