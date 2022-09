Przez błąd giełdy kryptowalut uzyskała 10,5 miliona dolarów i wciąż ich nie oddała

Także na naszym portalu możecie w ostatnim czasie czytać o coraz większej liczbie spraw związanych z kryptowalutowymi pomyłkami i przestępstwami. Jednak tutaj nie doszło od razu do planowanego celowego wyłudzenia czy oszustwa. To raczej niefrasobliwość firmy i długotrwały brak odnotowania błędu uczyniły z jej klientki osobę mającą okazję do przywłaszczenia bardzo dużej ilości pieniędzy w kryptowalutach. I niestety kobieta z Australii skorzystała z nadarzającej się okazji, co finalnie doprowadziło do zatargów z prawem.



Pracownik Crypto.com popełnił ogromny błąd, który pozostał niezauważony przez ponad 7 miesięcy

Przysłowie "okazja czyni złodzieja" jest w tym wypadku bardzo adekwatne. Pewna kobieta z Australii miała mieć zwróconą kryptowalutową transakcję opiewającą w przeliczeniu na 100 dolarów australijskich, co daje w przeliczeniu około 323 polski złote. Kryptowalutowy przekazał doszedł do niej, ale w wyniku błędu pracownika opiewał na równowartość 10,5 milionów dolarów australijskich (33,92 milionów złotych) zamiast wspominanych 100 dolarów australijskich. To 105 tysięcy razy wyższa kwota.





To właśnie na tej giełdzie doszło do wyjątkowo niefortunnej pomyłki / Foto: crypto.com



Pewnie myślicie, że problem został szybko wychwycony. Nic bardziej mylnego, klientka giełdy mogła dysponować tą sumą przez ponad 7 miesięcy począwszy od maja 2021 roku. Dopiero po tym czasie w grudniu 2021 roku giełda Crypto.com przy przeprowadzania wewnętrznego audytu, odkryła wspominaną potężną nieprawidłowość. Do tego momentu Australijka wydała 1,3 miliona dolarów australijskich (4,2 miliony polskich złotych) na rodzinę i znajomych. Między innymi kupiła dom dla siostry.



Nieuczciwa Australijka wciąż nie oddała pieniędzy, nawet mimo wyroku sądu

Giełda crypto.com stara się naprawić sytuację i odzyskać środki, ale bezskutecznie. I to nawet mimo wydania wyroku w tej sprawie przez australijski Sąd Najwyższy Wiktorii (najwyższy organ sądowniczy dla Stanu Wiktoria). Jako że pozwana ani razu nie skontaktowała się mimo wezwań crypto.com ani nawet nie stawiła się na sprawie, wyrok zapadł w tak zwanym dla Australii trybie domyślnym. Kobieta ma odsprzedać nieruchomość i zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi, co miałoby wynieść dodatkowe 27369,64 dolarów australijskich (ponad 88,4 tysiące złotych).



Nie wiadomo w jakiej dokładnie kryptowalucie dokonano błędnej transakcji, giełda wspiera ich wiele / Foto: crypto.com



W międzyczasie giełda Crypto.com złożyła wniosek o zamrożenie konta, do którego przychylił się sąd, ale do tej pory Australijska zdołała przenieść większość pieniędzy na inne rachunki. Na razie Crypto.com ma związane ręce. Inaczej niż w przypadku transakcji na zwykłych kontach, nie można w prosty sposób anulować danego przelewu bez konieczności ingerencji ze strony posiadania konta (czy w tym przypadku portfela kryptowalutowego). Kobieta aktualnie miałaby szukać porady prawnej, co sugeruje, wciąż nie jest skora do współpracy z giełdą ani wymiarem sprawiedliwości. Sprawa będzie wznowiona w październiku, a Australijce grożą dodatkowe grzywny i kara więzienia. Jestem też bardzo ciekaw, jak dalej potoczyły się losy pracownika, przez którego doszło do fatalnej pomyłki.



