Facebook i Instagram na abonament? Meta pracuje nad płatnymi funkcjami

Bo przecież użytkownicy kochają funkcje ukryte za paywallem!

Płatne funkcje zmierzają do Facebooka i Instagrama

Meta widzi przyszłość w płatnych funkcjach / Źródło: Meta

Wszystko wskazuje na to, że Facebook, WhatsApp i Instagram już wkrótce wzbogacą się o pakiet płatnych funkcji. Sprawa jest dosyć poważna, bowiem firma Meta powołała nawet specjalny dział zajmujący się wyłącznie tego typu rozwiązaniami. Nie da się ukryć, że tego typu wieści nie napawają konsumentów przesadnym optymizmem. Ale czy naprawdę jest się czego obawiać?Wkraczamy w dosyć interesujące czasy internetowej rozrywki, gdzie większość aplikacji, gier czy usług oferuje szereg narzędzi ukrytych za paywallem. Mowa tu chociażby o oferowaniu względnie taniego abonamentu czy po prostu konieczności dokonania jednorazowej opłaty. Zysk na tej płaszczyźnie wyczuli niedawno właściciele platform społecznościowych i raczej nie planują stawać się w tej kwestii bardziej pobłażliwi.Telegram posiada abonament premium , podobnie ma się sprawa z Twitterem. Teraz - prawdopodobnie - przyszedł czas na usługi należące do Marka Zuckerberga. Redakcja portalu The Verge dotarła bowiem do wewnętrznej notki, z której możemy dowiedzieć się o nowej "organizacji produktowej do identyfikacji i budowania możliwych płatnych funkcji na Facebooku Instagramie oraz WhatsAppie ".Dokładnie tak - firma Meta się nie cacka i od razu tworzy. Będzie on nazywał się New Monetization Experiences i na jego czele stanie Pratiti Raychoudhury - osoba odpowiedzialna wcześniej za kierowanie badaniami w korporacji. Tak naprawdę trudno jednak mówić o szczegółach, nie zostały one bowiem jeszcze zdradzone.The Verge przeprowadziło wywiad z wiceprezes działu ds. monetyzacji. John Hegeman stwierdził, że. Możemy więc spodziewać się, iż mówimy o dosyć poważniejszym celu - czyli implementacji konkretnych funkcji dostępnych wyłącznie w ramach np. abonamentu:Konkretniejszych informacji nie przekazano, lecz wiele razy zaznaczono. Możemy spodziewać się m.in. grup ukrytych za paywallem - o tym była mowa już kilka miesięcy temu. Trudno jeszcze przewidzieć w jaki sposób Meta chce udostępnić konsumentom opcję zapłaty za poszczególne udogodnienia.Może będzie trzeba wykupować dostęp do poszczególnych funkcji? To na razie tajemnica, lecz jedno jest pewne - Meta zamierza dosyć mocno skupić się na wyciskaniu pieniędzy od swoich klientów.Czy to się na dłuższą metę sprawdzi? Zobaczymy.Źródło: The Verge