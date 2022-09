W Orange nic nie działa dobrze. Czy kiedyś to się zmieni?

Kupa kłopotów.



Mocno dramatyczny tytuł? Być może, ale doskonale oddaje to, co w tym momencie myślę na temat operatora, z którego usług korzystam już od kilkunastu lat. Co więcej, uważam, że jest on zgodny ze stanem faktycznym w 99 procentach. Dlaczego nie w 100 procentach? Bo coś na pewno funkcjonuje poprawnie, ale akurat nie to, na czym obecnie mi zależy. Minęły dwa lata od moich Orange, a historia postanowiła się powtórzyć.



Przepisanie umowy z osoby prywatnej na firmę w Orange

Mój tegoroczny "problem" był odrobinę bardziej złożony niż ostatnio, przynajmniej początkowo, bowiem chciałem "przepisać" umowę z osoby prywatnej na firmę po jej zakończeniu. Jestem użytkownikiem pakietu Orange Love mini (telefon + internet), co jest ważne z punktu widzenia wpisania numeru NIP na umowę. Moja umowa wygasała 7 lipca tego roku, a pierwsi konsultanci Orange dzwonili do mnie już w marcu z propozycją przedłużenia umowy. Każdego z dzwoniących informowałem o tym, że chcę skorzystać z usług firmowych Orange. Uzyskałem podpowiedź, aby skontaktować się z Orange na trzy miesiące przed zakończeniem umowy dla klienta indywidualnego - wtedy będzie można "podziałać w temacie".



Otóż nie można było.



Gdy zadzwoniłem do Orange dowiedziałem się, że w celu "przepisania" umowy na firmę muszę udać się do salonu Orange, mniej więcej na miesiąc przed wygaśnięciem umowy. Tam będzie można "rozpakietować" usługi, a następnie podpisać cesję umowy. Tę informację uzyskałem od trzeciego lub czwartek konsultanta. Nie jest rzeczą istotną od którego z kolei, bo straciłem rachubę. Ważne jest to, że 4 czerwca 2022 roku udałem się do salonu Orange. Dla porządku powiem, że był to salon w Sosnowcu.







Mam nadzieję, że w tym momencie wszelkie "heheszki" z Sosnowca mamy już za sobą, przejdę zatem do konkretów.



W salonie przedstawiłem miłej pani swoje potrzeby. Chciałem kontynuować umowę z Orange, utrzymać aktualny numer telefonu oraz nie zaliczać żadnych w przerw w dostawie usługi internetowej, z której korzystam w swojej pracy. Dodatkowo chciałem, aby moja dotychczasowa umowa z dniem zakończenia stała się umową zawartą na moją firmę. Duże wymagania? Najwyraźniej.



Pani podrapała się po głowie i stwierdziła, że to niemożliwe. Powtórzyłem zatem słowa konsultanta Orange, który przez telefon mówił o rozpakietowaniu usług i cesji umowy. Słowo "cesja" okazało się kluczowe, pracownica Orange podłapała temat, a chwilę później spisywałem cesję umowy - oczywiście sam ze sobą. Na kartce papieru podałem swoje dane, dane firmy, złożyłem podpis, podziękowałem i opuściłem salon. Miałem nadzieję, że sprawa została załatwiona.



Orange jest doskonałe w jednym: w milczeniu

Podobnie jak dwa lata temu Orange postanowiło zbyć mnie milczeniem. Minął miesiąc, a umowa na czas określony po 7 lipca przekształciła się w umowę na czas nieokreślony. Po złożonej przeze mnie dyspozycji nie było śladu. Nie widziałem jej w aplikacji



Rachunki opłaciłem, dostałem podziękowanie od Orange, zadzwoniłem do Orange.



Jeden konsultant mówi tak, inny inaczej. To standard w Orange

Oczywiście po wykonaniu połączenia usłyszałem to, czego bałem się usłyszeć: "nie załatwimy tego przez telefon".