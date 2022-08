Apka Donalda Trumpa zbanowana przez Google. Zdumiewający powód

Czarne chmury nad Truth Social.

Aplikacja Truth Social usunięta z Google Play

"19 sierpnia poinformowaliśmy Truth Social o kilku naruszeniach zasad przez ich aplikację i podkreśliliśmy, że posiadanie skutecznych systemów moderowania treści generowanych przez użytkowników jest jednym z warunków publikowania aplikacji w Google Play"

"Kiedy będziemy ponownie dostępni na Androidzie? Cóż, to zależy od Google Play. Czekamy, aż zatwierdzą apkę i prawdę mówiąc nie wiem, dlaczego trwa to tak długo"

"Byłoby na pewno miło, gdyby nas tam na powrót zaakceptowali".

Na Truth Social jest cenzura, ale w prawicowym wydaniu

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z początkiem tego roku uruchomił swoją platformę społecznościową o nazwie Truth Social . Z założenia miała ona stanowić alternatywę dla "lewackiego, zakłamanego i cenzurującego prawdę" Twittera . Aplikacja stworzona przez Trump Media i Technology Group zniknęła właśnie ze sklepu Google Play. Jako powód takiego działania podano... brak mechanizmów cenzurujących wypowiedzi użytkowników.Użytkownicy smartfonów z Androidem pragnący pobrać sobie aplikację Truth Social mają problem. Google usunęło ją ze Google Play ze względu na złamanie warunków publikowania treści w tymże sklepie. Jak podają amerykańskie media, ruch ten skutecznie uniemożliwia pobranie narzędzia 44 procentom Amerykanów - właśnie taki odsetek bowiem korzysta ze smartfonów z systemem operacyjnym Google.- przekazali przedstawiciele firmy Alphabet, właściciela Google, w oświadczeniu nadesłanym we wtorek CNBC.Jak podaje Axios, przedstawiciele Truth Social mieli potwierdzić, że będą pracować nad rozwiązaniem tych problemów., CEO Trump Media i Technology Group twierdzi jednak, że sytuacja wygląda inaczej. Prawnik, który był jednym z najzagorzalszych sojuszników byłego prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie, powiedział prasie, że decyzja o usunięciu aplikacji należy do Google i nie zależy od wewnętrznej polityki dotyczącej działania i moderowania Truth Social.– mówił Nunes w trakcie rozmowy w podcaście "Just the News Not Noise".Trudno nie odebrać takich słów jak prowokacji oderwanej nieco od stanu faktycznego.Google podaje, że Nunes fałszywie przedstawia dialog nawiązany pomiędzy Trump Media a Play Google, sugerując przy tym, że firmy obiecały dostosowanie apki do wymogów Google.Aplikacja Truth Social nadal dostępna jest na urządzenia z iOS.Co oznacza brak cenzury na Truth Social? Mniej więcej tyle, co pluralizm na BanBye , czyli prawicowym YouTube od Marcina Roli: niewiele. Cenzura na Truth Social istnieje, ale jak zapewne się domyślacie cenzurowane są treści lewicowe. Na platformie obowiązuje mnóstwo zasad związanych z tym co można, a czego nie można powiedzieć. Długo wymieniać, zerknijcie sami Truth Social został stworzony jako wolnościowa alternatywa dla Twittera, po tym, jak Donalda Trumpa zbanowano na tej platformie za jego tweety dotyczące zamieszek na Kapitolu z 6 stycznia tego roku.Krytycy twierdzą, że Truth Social ma gigantyczny problem z jawną dezinformacją i szerzącą się tam mową nienawiści.Źródło: CNBC