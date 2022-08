Allegro One Box lepsze niż Paczkomaty? Dziś kupujesz, dziś odbierasz

Poznaj zasady zamówień.

Dziś kupujesz, dziś odbierasz w zielonych automatach @Allegro_Group w 10 największych aglomeracjach. Kupiony rano produkt trafi do Waszego One Boxa między 18 a 22. Tutaj więcej: https://t.co/sWejjJjAs4 — Marcin Gruszka (@Gruszka) August 31, 2022

Dostawa tego samego dnia do Allegro One Box

Warszawie i okolicach

Poznaniu

Krakowie

Lublinie

Łodzi

Wrocławiu

Częstochowie

Bytomiu

Toruniu

Katowicach i miastach aglomeracji śląskiej

Automaty paczkowe Allegro One Box topromowana intensywnie przez największą w Polsce platformę sprzedażową. Znane doskonale użytkownikom programu Allegro Smart! charakterystyczne zielone urządzenia są podobno coraz częściej wybierane przez internautów, ale ich popularności wciąż daleko do propozycji InPostu. Allegro chcąc przekonać konsumentów do częstszego sięgania po tę właśnie formę wysyłki towaru uruchomiło nową usługę w postaci dostawy tego samego dnia. Jest haczyk, a w zasadzie kilka.Dziś zakup, dziś dostawa. Od teraz internauci zamawiający przesyłki na Allegro do jednego z miast objętych usługą, po wybraniu metody dostawy Allegro One Box (automaty paczkowe) oraz wyszukaniu oferty z opcją "dostawa dzisiaj" otrzymają zamówiony towar tego samego dnia.Usługa działa obecnie w:To pierwszy haczyk: ograniczona dostępność terytorialna. Druga kwestia dotyczy dostępności produktów objętych dostawą tego samego dnia do Allegro One Box. Wszystkie produkty do zamówienia tego samego dnia znajdują się na dedykowanej podstronie , choć można je oczywiście wyszukać z poziomu filtrów wyszukiwania.