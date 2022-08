Kuriozalna wpadka. Reklama 18+ na wyświetlaczu poznańskiego tramwaju

Internauci są oburzeni.

Artykuł o fistingu w poznańskim tramwaju wywołał burzę

Tymczasem w poznańskich tramwajach dzieciom zwiedzającym miasto zapewniono szkolenie. pic.twitter.com/qMwm3R5GaW — Toru Ogiwara (@ToruOgiwara) August 26, 2022

Wygląda na to, że MPK automatycznie pobiera wpisy z codziennego poznania i przypadkiem wzięło (nieoznaczoną) reklamę sex-shopu. Beka pic.twitter.com/ycZEXFdzff — gromota (@gromotapl) August 26, 2022

"Mamy umowę z firmą, która wyświetla reklamy. Jest to jeden z naszych artykułów, ubolewamy nad treścią. Jednak jest to nasz zawód i piszemy o różnych sprawach"

Aha. Ale podręcznik do HiT to niby straszny był? https://t.co/iUOmUQWFKH — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 26, 2022

Podczas jazdy komunikacją miejską z pewnością nie raz zwracaliście uwagę na przeróżne cyfrowe wyświetlacze, usytuowane wewnątrz autobusów i tramwajów. Oprócz informacji dotyczących podróży serwują one często także inne nowinki. Wna ten przykład prezentują oprócz reklam treści z lokalnego serwisu codziennypoznan.pl, mogące zainteresować podróżnych. W internecie furorę robi zdjęcie prezentujące jeden z takich ekranów, na którym widnieją informacje dotyczące...Taki nagłówek oraz wstęp do kontrowersyjnego artykułu mogli podziwiać pasażerowie podróżujący poznańskimi tramwajami, prawdopodobnie 26 sierpnia 2022 roku. Jeden z użytkowników Twittera opublikował fotografię dokumentującą owe zajście.Internauci zaczęli zastanawiać się nad tym, jakim cudem taki wpis mógł trafić na publiczną tablicę w tramwaju, na którą spoglądać mogą przecież takie dzieci. Widzimy, że wpis został zaciągnięty ze strony, która ma najwyraźniej umowę z lokalnym przewoźnikiem na publikowanie takich "zajawek" artykułów. Dlaczego system zaciągnął wpis o tej dość... niestosownej treści? Wizyta w serwisie codziennypoznan.pl pozwala wysnuć na ten temat hipotezę.Wpis o fistingu to. W artykule widać odnośnik do internetowego sex-shopu. Materiał powstał wyłącznie po to, aby go promować. Być może, gdyby reklama sklepu z artykułami erotycznymi była odpowiednio oznaczona, nie pojawiłaby się w tramwajach.- tłumaczy anonimowy dziennikarz portalu codziennypoznan.pl w rozmowie z Głosem Wielkopolski.Wielu internautów było zgorszonych, dając wyraz swojego niezadowolenia w komentarzach na Twitterze. Oczywiście była to też doskonała pożywka dla polityków i publicystów, pragnących ogrzać się nieco w świetle kontrowersji i wbić szpilę władzom Poznania.Władze Poznania sprawy nie skomentowały, przewoźnik również.Źródło: Twitter, Głos Wielkopolski