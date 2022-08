SpaceX rozpoczyna współpracę z T-Mobile. To zrewolucjonizuje telefonię komórkową

Oto przyszłość telefonii komórkowej.

nie zamierza zachowywać dobrodziejstw płynących z faktu obecności satelitów Starlink na ziemskiej orbicie wyłącznie dla siebie i klientów SpaceX. Ekscentryczny miliarder zapowiedział wspólnie z prezesem amerykańskiego T-Mobile rozpoczęcie współpracy, która ma zaowocować korzyściami dla osób korzystających z tej sieci.z T-Mobile USA zapowiedział, że dzięki Starlinkowi zasięg T-Mobile obejmie każdy zakątek tego kraju.Podczas odbywającego się 25 sierpnia wydarzenia dyrektor generalny i prezes T-Mobile Mike Sievert oraz CEO SpaceX Elon Musk ogłosili uruchomienie programu. To przełomowy nowy plan udostępnienia łączności telefonicznej... absolutnie w wszędzie. Operator chce zapewnić zasięg telefonii komórkowej nawet w najbardziej niedostępnych lokalizacjach USA, do tej pory zupełnie odciętych od tradycyjnego sygnału komórkowego.Ponadterytoriów w USA jest pozbawionych sygnału komórkowego - od jakiegokolwiek dostawcy. Martwe strefy istnieją nie tylko ze względu na ograniczenia techniczne, ale i prawne (w parkach narodowych), czy też tak trywialne jak ukształtowanie i specyfika terenu (góry, pustynie i inne). Ludzie przebywający czasowo w tych obszarach lub zamieszkujący je są albo zupełnie pozbawieni łączności, albo płacą bardzo wygórowane stawki za noszenie telefonu satelitarnego. SpaceX i T-Mobile mają wspólną wizję, która ma ten stan rzeczy zmienić.Wybawieniem będą satelity Starlink V2 , które znajdą się na orbicie w 2023 roku. Mają one zapewniać dostęp do sieci na minimalnym poziomie do 4 Mbit/s, co pozwoli nie tyle na supersprawne korzystanie z Internetu, co właśnie wykonywanie połączeń telefonicznych.Testy beta usługi T-Mobile ruszą w USA w 2023 roku, kiedy to możliwe będzie wyłącznie przesyłanie SMS-ów, MMS-ów oraz wykorzystywanie komunikatorów sieciowych do prowadzenia rozmów. Dopiero w kolejnej fazie projektu udostępnione zostaną klasyczne połączenia głosowe.Operator już teraz zaprasza firmy z całego świata do współpracy. Program pilotażowy ruszy wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale być może z czasem trafi do innych zakątków świata. W Polsce internet satelitarny Starlink działa, więc... Ba, firma SpaceX niedawno mocno obniżyła jego ceny w naszym kraju.Źródło: SpaceX, T-Mobile