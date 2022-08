Orange podnosi ceny we wszystkich taryfach na kartę

Wzrosty sięgające 200 procent.

Ceny w Orange rosną

Przyzwyczajcie się do gwałtownego wzrostu cen

Tanio już było. Z końcem lipca donosiliśmy o tzw., dzięki którejmoże podnosić abonentom ceny w trakcie umowy. To nie koniec niemiłych niespodzianek, jakie dla Polaków przygotował pomarańczowy operator. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Orange podnosi ceny wszystkich usług w swoich ofertach na kartę. Podwyżki są ogromne i sięgają...Orange podnosi ceny w ofertach na kartę. Dobra wiadomość jest taka, że chodzi o podniesienie cen w obrębie taryf, ale na razie, podkreślam: na razie, nie samych pakietów. Podwyżki dotyczą osób korzystających z ofert Yes, Pop, Zawsze bez limitu, Extra Numer i w Orange Free.w Orange wzrośnie z 40 do 49 groszy za minutę.podrożeją z 25 do 29 groszy, az 40 do 49 groszy. Zwyżki wynoszą odpowiednio 25, 20 oraz 25 procent. Zmieni się siłą rzeczy także. W taryfie Orange Free wzrośniez 0,01 na 0,03 zł za 100 kB. To już aż 200 procent podwyżki!Zmiany wejdą w życie od 1 października 2022 roku. Mogą one stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy, ale tylko do 31 grudnia 2022 roku - bez ponoszenia dodatkowych opłat. Oczywiście dotyczy to ofert, w których konsument umową jest związany.Niestety, podwyżki cen w sklepach, podwyżki usług i szalejąca drożyzna to nowa rzeczywistość, do której Polacy muszą się przyzwyczaić. I obawiam się, że wynagrodzenia nie będą w stanie rosnąć na tyle szybko, aby to skompensować. CEO Huawei Ren Zhengfei zapowiedział , że lata 2023-2025 będą trudne nie tylko dla konsumentów, ale i wielkich korporacji. Wszystkich czeka zaciskanie pasa. Jesteście gotowi?PS obecnie obowiązuje czasowo obniżony z 23 do 8 procent VAT na paliwo oraz zerowy VAT na całą masę produktów żywnościowych. Jak sądzicie, co stanie się, gdy ulgi zostaną zniesione?Źródło: Orange