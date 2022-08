Plus rozdaje darmowe gigabajty. Powodem Mistrzostwa Świata w siatkówce

Warto trzymać kciuki za rodaków.



Plus poinformował o rozpoczęciu dosyć interesującej akcji, która umożliwia zgarnięcie sporej liczby darmowej gigabajtów. Za każdy wygrany set polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w siatkówce operator podaruje klientom 3 GB internetu - brzmi dobrze, prawda? Jeśli chcecie skorzystać z oferty, to wszelkie szczegóły znajdziecie poniżej.



Polacy wygrywają, to Plus rozdaje gigabajty

Dzisiaj (26.08) rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 organizowane przez Polskę i Słowenię pod egidą organizacji FIVB. Nie da się ukryć, że Polacy - jako obecni liderzy w rankingu - mają wielką nadzieję na utrzymanie tytułu zdobytego przed czterema laty. Emocje postawiły podgrzać różne firmy, które zaczęły proponować kibcom przeróżne konkursy oraz bonusy.



Jedną z nich jest Polkomtel, czyli operator sieci Plus - nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ ta sieć jest sponsorem reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Klienci mogą liczyć na darmowe gigabajty, a dokładniej to 3 za każdy wygrany set (czyli nawet 9 za jeden mecz!). Okej, ale jak dokładnie będzie działać promocja?



Z oficjalnego oświadczenia możemy wyczytać:



Bonus przyznany klientom abonamentowym będzie aktywny do końca bieżącego cyklu bilingowego, natomiast w przypadku klientów ofert na kartę oraz mix przyznane bonusy będą ważne przez 30 dni licząc od pierwszej aktywacji pakietu GB przyznanego w ramach promocji.



Odebrać gigabajty można natomiast w banalny sposób. Wystarczy wysłać darmowego SMS-a o treści SET pod numer 80180. Nie trzeba chyba dodawać, iż należy posiadać aktywne konto oraz nie zalegać z żadnymi płatnościami. Oferta jest dostępna dla wszystkich klientów sieci Plus.



Niedawno zakończył się pierwszy mecz rodaków - nie dali oni Bułgarom szans i wygrali trzema setami. Oznacza to, że wysyłając SMS-a można zgarnąć teraz 9 GB. Mówimy więc o niewątpliwie przyjemnej promocji, która z pewnością zadowoli część konsumentów.



Źródło: Plus