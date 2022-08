Amazon kupi Electronic Arts? Ogłoszenie ma nastąpić jeszcze dziś.

Niespodziewana wiadomość.

Amazon przejmie EA?

AMAZON NOT EXPECTED TO MAKE BID FOR EA - CNBC CITING SOURCES $EA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 26, 2022

Jak podają źródła GLHF, na które powołuje się m.in. USA Today, jeszcze dziś ma zostać ogłoszona oferta złożona przez Amazon, celem wykupienia Electronic Arts (EA). Internetowy potentat ma przejąć giganta branży gier, by sprawniej rozwijać wszystko, co związane z Amazon Gaming oraz uzyskać dostęp do możliwości ekranizacji czołowych franczyz EA.Sukces Wiedźmina i Arcane na Netfliksie pokazuje, że największym na świecie serwisom VOD opłaca się nawiązywać współprace z branżą gier. Właśnie m.in. z tego wynikać ma rzekoma chęć kupienia EA przez Amazon. Electronic Arts ma prawa do tytułów takich jak Mass Effect, Dead Space i Dragon Age, na podstawie których można potencjalnie stworzyć niezłe filmy, seriale lub animacje.Zdanie odmienne względem źródeł GLHF wydają się mieć źródła cytowane przez CNBC. Te twierdzą, że Amazon nie zamierza złożyć oferty przejęcia EA.Wiadomość pojawia się po szeregu bezprecedensowych przejęć i konsolidacji w branży gier wideo, z których największym jest zakup Acitivison Blizzard przez Microsoft za 69 miliardów dolarów w styczniu bieżącego roku.EA i Amazon nie komentowały sprawy. Ogłoszenie może mieć miejsce na przestrzeni nadchodzących kilku godzin. Jeśli to nastąpi, zaktualizujemy wpis.Źródło: GLHF, USA Today