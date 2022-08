Wesprzyj Ukrainę i wygraj głośnik Bang & Olufsen w barwach tego kraju

Poznaj platformę UNITED24.

Zbiórki na rzecz Ukrainy

"Każdy może przekazać darowiznę jednym kliknięciem z dowolnego kraju. Mogą to być indywidualni obywatele, przedsiębiorcy i wielkie korporacje. Na co dzień walczymy z wrogiem, walcząc o wartości wolności i demokracji, a UNITED24 stanie się usługą cyfrową, która zjednoczy cały cywilizowany świat, by wesprzeć Ukrainę"

to plaforma crowdfundingowa zainicjowana przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i umożliwiająca zbieranie i przekazywanie funduszy na rzecz tego kraju. Za jej pośrednictwem darczyńcy mogą przeznaczać środki na siły zbrojne, pomoc medyczną i odbudowę Ukrainy po wojnie. W akcje zbiórkowe włączają się przeróżne marki, a jedną z nich jest na przykład, który w zamian za dokonywane wpłaty daje szansę otrzymania sprzętu audio.– powiedziałDo dziś za pośrednictwem platformy UNITED24 zebranych zostało 175 milionów dolarów (ok. 831 milionów złotych).Wicepremier Ukrainypodaje, że do tej pory ponad 60 procent środków zebranych poprzez UNITED24 trafiły do sił zbrojnych. Nie oznacza to jednak, że wspierać trzeba wyłącznie walkę militarną.