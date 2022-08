SpaceX mocno obniżył cenę internetu Starlink w Polsce

Dobra nowina.

"Obniżka ceny uwzględnia warunki panujące na rynku lokalnym i ma na celu odzwierciedlenie parytetu siły nabywczej naszych klientów.

Nie musisz podejmować żadnych działań, obniżka zostanie automatycznie uwzględniona na fakturach wygenerowanych po 24.08.2022."

Dobre wieści dla wszystkich Polaków potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z oferty satelitarnego internetu Starlink od SpaceX w naszym kraju. Polskie ceny internetu satelitarnego Starlink od Elona Muska uległy właśnie obniżeniu. Obniżka jest znacząca i podąża ona w ślad za podobnymi, które miały miejsce w innych europejskich krajach na przestrzeni minionych tygodni.Począwszy od 24 sierpnia 2022 roku miesięczna cena internetu Starlink w Polsce wynosiła będzie 230 złotych. Do tej pory było to aż 449 złotych miesięcznie. Łatwo obliczyć, że rocznie zaoszczędzi się dzięki temu aż 2628 złotych. Co najważniejsze, obniżka dotyczy nie tylko nowych, ale także dotychczasowych klientów.Z czego wynika obniżka? SpaceX tłumaczy to w wiadomości wysłanej klientom.